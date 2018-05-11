Telegram планирует запустить сервис для хранения паспортных данных пользователей

Telegram начал тестировать первый сервис, который создали в рамках блокчейн-платформы TON. Он получил название Telegram Passport и предназначен для сбора данных паспортов, заграничных паспортов, водительских прав, справок по счетам и фотографий пользователей.

Об этом сообщает iguides.ru.

Читайте также: Microsoft Pay возвращается: система получит ряд полезных обновлений

Этот сервис будет использоваться для идентификации пользователей при получении услуг различных компаний. Доступ к личным данным будет только у пользователей, а информация защищена двухфакторной аутентификацией. Стоит отметить, что сторонние компании получат эти данные только с разрешения пользователей.

Технологию Telegram Passport совместно с Telegram тестирует платежная система Qiwi. Полноценный запуск сервиса запланирован на лето 2018 года.