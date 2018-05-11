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Telegram планирует запустить сервис для хранения паспортных данных пользователей

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Telegram планирует запустить сервис для хранения паспортных данных пользователей
Telegram планирует запустить сервис для хранения паспортных данных пользователей / Фото из открытых источников

Telegram начал тестировать первый сервис, который создали в рамках блокчейн-платформы TON. Он получил название Telegram Passport и предназначен для сбора данных паспортов, заграничных паспортов, водительских прав, справок по счетам и фотографий пользователей.

Об этом сообщает iguides.ru.

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Этот сервис будет использоваться для идентификации пользователей при получении услуг различных компаний. Доступ к личным данным будет только у пользователей, а информация защищена двухфакторной аутентификацией. Стоит отметить, что сторонние компании получат эти данные только с разрешения пользователей.

Технологию Telegram Passport совместно с Telegram тестирует платежная система Qiwi. Полноценный запуск сервиса запланирован на лето 2018 года.

Теги: Интернет Техно Telegram
Источник: 24 Канал
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