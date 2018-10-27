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      Топ-4 украинских фильмов, которые вызвали настоящий ажиотаж

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      После более двадцати лет затишья, когда кино вообще не снималось, наш кинематограф наконец вернул к себе доверие. Более того, у зрителей появился выбор, что именно посмотреть.

      Если до революции достоинства за год мы видели в среднем три фильма. Теперь – это более 20.

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      "Киборги"


      Кассовые сборы: 24 миллиона гривен

       

      Стартовал прокатный год с фильма Ахтема Сеитаблаева "Киборги", премьера которого состоялась 6 декабря. Лента в кинотеатрах продержалась вплоть до конца весны – 21 неделя. Это был первый абсолютный рекорд в Украине по кассовым сборам. Киборги собрали в прокате 24 миллиона гривен.

      Фильм "Киборги": смотреть онлайн трейлер

      "Похищенная принцесса"


      Кассовые сборы: 36 миллионов гривен

      Следующий рекорд не замедлил себя ждать - мультфильм "Украденная принцесса" в национальном прокате собрал 36 миллионов гривен всего за 8 недель. Картину и сейчас демонстрируют за рубежом в 50 странах.

      Мультфильм "Украденная принцесса": смотреть онлайн трейлер

      "Свингеры"

      Кассовые сборы: 22 миллиона гривен

      Популярные и украинские комедии. "Свингеры" в начале года собрали в прокате 22 миллиона гривен.

      Фильм "Свингеры": смотреть онлайн трейлер

      "Бешеная свадьба"

      Кассовые сборы: 40 миллионов гривен

      Фильм "Бешеный свадьба" за каких-то три недели собрал 40 миллионов. Прокат еще продолжается, и, похоже, фильм станет абсолютным рекордсменом по кассовым сборам в 2018 году.

      Фильм "бешеная свадьба": смотреть онлайн трейлер

      Однако не все картины зашли с таким бешеным успехом. Ленты, которые имеют хорошие рецензии от кинокритиков и номинации и победы на кинофестивалях – в прокате собрали по 1-2 миллиона гривен.


      Кассовые сборы украинских фильмов

      Сейчас в прокате параллельно 5-6 лент. Поэтому идут просто соревнования за внимание зрителя, из-за такой конкуренции. А их и так мало в кинотеатрах. Поэтому некоторые украинские фильмы просто провалили кассовые сборы. Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко пояснил, что фильмы надо распределять во времени.

      Зритель еще не успел посмотреть предыдущий релиз, а мы сами вытесняем себя с проката, сеансов, конкурируем между собой и занимаемся "канибализацией" доходов,
      – сказал Ильенко.

      А еще дело в рекламе лент. Потому что финансирование кино правительство по сравнению с прошлым годом хоть и увеличило вдвое, в этом году это 1 миллиард гривен, но деньги идут на производство. А вот на рекламу – мизер. В среднем 200-250 тысяч гривен на фильм. При том, что она только на одном телеканале в месяц стоит половину этой суммы.

      В принципе нормальная адекватная цифра – это треть производственного бюджета должна идти на промо. На сегодня не внесены изменения в бюджетный кодекс, и соответственно мы ограничены в этом,
      - пояснил глава Госкино Украины.

      Поэтому студии, чтобы прорекламировать фильм и пришел зритель, часто тратят или свои средства, или ищут спонсоров. Еще один трюк – привлечь на главные роли звезд, например, как в той же "Бешеной свадьбе" или "Свингерам". Однако не с каждым фильмом такое удается. Для серьезных драм на главные роли берут профессиональных актеров из театра, которые известны узкому кругу людей.

      Нет у нас структуры, которая работает на то, чтобы из актеров творили образы, усиливали и выводили на общенациональный уровень,
      – рассказал заместитель председателя союза кинематографистов Сергей Трымбач.

      Поэтому пока украинское кино, в основном, неприбыльное. Отбить стоимость фильма смогли единицы. А пока нет денег на рекламу, помогают соцсети, где уже зрители рекламируют ленты. К примеру, как это было с "Позывной Бандерас". Чтобы кино не сняли с проката, в сети запустили марафон: посети фильм и напиши отзыв.

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Новости культуры
      Источник: 24 канал
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