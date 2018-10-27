Топ-4 украинских фильмов, которые вызвали настоящий ажиотаж

После более двадцати лет затишья, когда кино вообще не снималось, наш кинематограф наконец вернул к себе доверие. Более того, у зрителей появился выбор, что именно посмотреть.

Если до революции достоинства за год мы видели в среднем три фильма. Теперь – это более 20.

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"Киборги"



Кассовые сборы: 24 миллиона гривен

Стартовал прокатный год с фильма Ахтема Сеитаблаева "Киборги", премьера которого состоялась 6 декабря. Лента в кинотеатрах продержалась вплоть до конца весны – 21 неделя. Это был первый абсолютный рекорд в Украине по кассовым сборам. Киборги собрали в прокате 24 миллиона гривен.

Фильм "Киборги": смотреть онлайн трейлер

"Похищенная принцесса"



Кассовые сборы: 36 миллионов гривен

Следующий рекорд не замедлил себя ждать - мультфильм "Украденная принцесса" в национальном прокате собрал 36 миллионов гривен всего за 8 недель. Картину и сейчас демонстрируют за рубежом в 50 странах.

Мультфильм "Украденная принцесса": смотреть онлайн трейлер

"Свингеры"

Кассовые сборы: 22 миллиона гривен

Популярные и украинские комедии. "Свингеры" в начале года собрали в прокате 22 миллиона гривен.

Фильм "Свингеры": смотреть онлайн трейлер

"Бешеная свадьба"

Кассовые сборы: 40 миллионов гривен

Фильм "Бешеный свадьба" за каких-то три недели собрал 40 миллионов. Прокат еще продолжается, и, похоже, фильм станет абсолютным рекордсменом по кассовым сборам в 2018 году.

Фильм "бешеная свадьба": смотреть онлайн трейлер

Однако не все картины зашли с таким бешеным успехом. Ленты, которые имеют хорошие рецензии от кинокритиков и номинации и победы на кинофестивалях – в прокате собрали по 1-2 миллиона гривен.



Кассовые сборы украинских фильмов

Сейчас в прокате параллельно 5-6 лент. Поэтому идут просто соревнования за внимание зрителя, из-за такой конкуренции. А их и так мало в кинотеатрах. Поэтому некоторые украинские фильмы просто провалили кассовые сборы. Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко пояснил, что фильмы надо распределять во времени.

Зритель еще не успел посмотреть предыдущий релиз, а мы сами вытесняем себя с проката, сеансов, конкурируем между собой и занимаемся "канибализацией" доходов,

– сказал Ильенко.

А еще дело в рекламе лент. Потому что финансирование кино правительство по сравнению с прошлым годом хоть и увеличило вдвое, в этом году это 1 миллиард гривен, но деньги идут на производство. А вот на рекламу – мизер. В среднем 200-250 тысяч гривен на фильм. При том, что она только на одном телеканале в месяц стоит половину этой суммы.

В принципе нормальная адекватная цифра – это треть производственного бюджета должна идти на промо. На сегодня не внесены изменения в бюджетный кодекс, и соответственно мы ограничены в этом,

- пояснил глава Госкино Украины.

Поэтому студии, чтобы прорекламировать фильм и пришел зритель, часто тратят или свои средства, или ищут спонсоров. Еще один трюк – привлечь на главные роли звезд, например, как в той же "Бешеной свадьбе" или "Свингерам". Однако не с каждым фильмом такое удается. Для серьезных драм на главные роли берут профессиональных актеров из театра, которые известны узкому кругу людей.

Нет у нас структуры, которая работает на то, чтобы из актеров творили образы, усиливали и выводили на общенациональный уровень,

– рассказал заместитель председателя союза кинематографистов Сергей Трымбач.

Поэтому пока украинское кино, в основном, неприбыльное. Отбить стоимость фильма смогли единицы. А пока нет денег на рекламу, помогают соцсети, где уже зрители рекламируют ленты. К примеру, как это было с "Позывной Бандерас". Чтобы кино не сняли с проката, в сети запустили марафон: посети фильм и напиши отзыв.