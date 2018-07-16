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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

ТОП-5 смартфонов, которые активно покупали в мае

96 Читати новину українською
iPhone 8 наиболее активно покупали в мае
iPhone 8 наиболее активно покупали в мае / Фото из открытых источников

Компания Counterpoint Research опубликовала отчет, в котором перечислены модели смартфонов, которые лучше всего продавались в мае 2018 года.

Об этом пишет prostotech.com.

Так, в первую пятерку попали сразу три смартфона от Apple: iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone 8, заняв пятое, третье и первое места соответственно.

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Также в рейтинг попал флагман от Samsung Galaxy S9, который оказался на второй позиции. Как замечает издание, в этом показателе Samsung обязана пользователям из США, ведь в Европе продажи начали медленно падать.

Кроме того, в 5 лучших попал бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 5А, заняв 4 место.

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Samsung Apple iPhone 8 Xiaomi
Источник: 24 Канал
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