ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов

Новая модель смартфона не означает его заоблачную цену. Производители часто учитывают возможности различных социальных групп своих пользователей, представляя и очень бюджетные модели.

Техно 24 подготовило для вас 5 новеньких смартфонов, которые представили в 2018 году, при этом их стоимость близка к ста долларам.



Panasonic P90

Panasonic P90 стоит 2200 гривен



В конце июня компания Panasonic представила бюджетный смартфон P90. Аппарат получил 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 SoC с тактовой частотой 1,25 ГГц. Смартфон имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720x1280 пикселей). Кроме того, гаджет получил Corning Gorilla Glass для защиты от повреждений и царапин.

Читайте также: ТОП-5 смартфонов, которые активно покупали в мае

Модель Panasonic P90 доступна с одним гигабайтом оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Правда флэш-память можно расширить с помощью microSD (максимально до 128 ГБ). Этот бюджетный смартфон получил 5-мегапиксельную основную камеру, которая работает в паре с автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 5 Мп.



Устройство работает под управлением Android 7.0 Nougat.



Panasonic P90 получил откровенно слабоватый аккумулятор, емкостью 2400 мАч. Однако, его оправдывает стоимость – стоит устройство 5599 рупий. Это 82 доллара или 2200 гривен.



Moto E5 Play Android Go Edition

Moto E5 Play Android Go Edition еще бюджетней предшественника Moto E5



Несколько дней назад компания Motorola официально представила бюджетный смартфон Moto E5 Play Android Go Edition. Устройство является еще более доступной версией бюджетника Moto E5, который представили в апреле.



Как можно догадаться из названия, новинка работает под управлением операционной системы Android Oreo (Go Edition). Его оснастили процессором SoC Snapdragon 425.



Moto E5 Play Android Go от обычного Moto E5 Play, отличается меньшим объемом оперативной памяти – 1 ГБ. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 16 ГБ. Также уменьшили емкость аккумулятора с 2800 до 2100 мА. А вот диагональ у нового смартфона наоборот увеличилась – до 5,3 дюйма (обычный Moto E5 Play имеет экран диагональю 5,2 дюйма).



В Европе Moto E5 Play Android Go Edition можно приобрести всего за 109 евро (3200 гривен).



Panasonic P95

Panasonic P95 – самый бюджетный смартфон в нашем рейтинге



Это еще одна очень бюджетная модель от Panasonic. Эта модель тоже получила 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей. При этом основная камера получше – 8 Мп, а селфи имеет разрешение 5 Мп. При этом этот смартфон поддерживает функцию Face Unlock.



Работает Panasonic P95 на 4-ядерном процессоре Snapdragon 210 с тактовой частотой 1,3 ГГц, в паре с графическим ускорителем Adreno 304.



Модель тоже получила 1 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт постоянной, последнюю можно расширить до 128 Гбайт с помощью microSD карты. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.1.2.



При этом рекомендованная стоимость Panasonic P95 – 75 долларов (около 1970 гривен).

Huawei Y5 2018

Huawei Y5 2018 получил функцию распознавания пользователя по лицу



Новый бюжденик от Huawei получил диагональ экрана 5,45 дюйма с разрешением 1440x720. Устройство работает на 4-ядерном процессоре с 2 ГБ внутренней памяти. В модели предусмотрено также 16 ГБ встроенного хранилища.

Читайте также: Как снимает смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера впечатляет

Основная камера имеет разрешение 8 Мп, при этом смартфон поддерживает функцию распознавания пользователя по лицу.



При всех этих характеристиках стоит Huawei Y5 2018 – 130 долларов или 3400 гривен.

Nokia X5

Nokia X5 представят 18 июля



Новый смартфон от Nokia еще официально не представили (презентация запланирована на 18 июля), но в сети уже есть его характеристики. А главное стоимость.



Так, Nokia X5 получил дисплей на 5,8 дюймов с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей). Работает устройство на чипсете Helio P60 от MediaTek. Базовая версия получила 3 ГБ внутренней и 32ГБ встроенной памяти.



Смартфон имеет двойную основную камеру с модулями на 13 МП и 5 МП.



При этом стоит такой смартфон 800 юаней – это около 120 долларов, или 3200 гривен.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно