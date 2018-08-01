Топ-товар ProZorro на 100 миллиардов в год: что покупает государство

Закон Адама Смита гласит: спрос рождает предложение. Актуально это утверждение и для системы ProZorro. Чего только не закупает государство – от строительных работ за сотни миллионов до обычной офисной бумаги или моющих средств по 200 гривен.

Практически любой поставщик товаров или услуг может найти закупку, которая будет соответствовать его виду деятельности. В августе исполняется два года, как все госучреждения и госпредприятия покупают товары, услуги и работы через ProZorro. Что же пользуется наибольшим спросом у заказчиков – 24 каналу рассказала руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua и онлайн-сервиса обмена документами "Вчасно" Оксана Ферчук.

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За год, с 1 августа 2017 по 1 августа 2018 года, в системе объявили более 418 тысяч тендеров (данные по конкурентным закупкам), ожидаемая стоимость которых почти 667 миллиардов гривен. За аналогичный период за первый год работы ProZorro, закупок было 398,8 тысяч с бюджетом 522,5 миллиарда гривен. Все тендеры в системе проходят в трех категориях: товары, услуги и работы. Наибольшим спросом у заказчиков пользуются товары.

Товары

Активнее всего государство закупало продукты питания – 49,6 тысяч тендеров, медицинское оборудование – 37,9 тысячи, нефтепродукты, топливо и электроэнергию – 30,3 тысячи, офисную и компьютерную технику – 30,2 тысячи.

Если отталкиваться от плановой суммы закупок, то среди товаров больше всего средств госучреждения потратили на закупку нефтепродуктов, топлива и электроэнергии. На них из госбюджета ушло более 98 миллиардов гривен. Транспортное оборудование занимает второе место, оно обошлось в 47 миллиардов. Замыкают тройку лидеров конструкции и конструкционные материалы. Ожидаемая стоимость этих закупок превышает 30 миллиардов гривен.

Услуги

За этот год государство больше всего нуждалось в услугах по ремонту и техническому обслуживанию (18,2 тысяч закупок). Также пользовались спросом архитектурные, строительные, инженерные услуги (10,9 тысяч). И сервисное обслуживание в сфере санитарии и охраны окружающей среды – 5,1 тысячи. Что касается бюджетов таких закупок, то "золото" получают услуги ремонта и технического обслуживания. Их закупили на сумму в более чем 16 миллиардов гривен. На втором месте услуги, связанные с нефтегазовой промышленностью – 13,5 миллиардов. На третьем – вспомогательные транспортные услуги и услуги турагентств. Ожидаемая стоимость здесь почти 13 миллиардов гривен.

Работы

В категории работы все достаточно однозначно, здесь нет такого разнообразия, как в товарах или услугах. Наибольшим спросом у госзаказчиков пользуется строительство, в частности, заключительные работы (20,2 тысячи закупок). На них государство потратило 47 миллиардов гривен. На втором месте по количеству тендеров – работы, связанные с объектами завершенного или незавершенного строительства (12,7 тысяч). Однако, если составлять топ лидеров по плановой сумме закупок, то эти работы получают первенство. Они обошлись в более чем 171 миллиард гривен. Замыкают тройку по количеству закупок и бюджету закупок строительно-монтажные работы – 5,4 тысячи тендеров с суммой торгов в почти 17 миллиардов гривен.

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