Трамп назвал Украину "страной ужасных людей", однако "Мрия" будет возить для США грузы, – СМИ

Крупнейший в мире грузовой самолет украинского производства АН-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" в ближайшее время проведут не менее 11 рейсов, чтобы доставить в США медсредства. Как пишет издание BuzzFeed News, Украина делает США услугу, несмотря на то, что Дональд Трамп назвал ее "страной с ужасными людьми".

Первый рейс планируется осуществить на следующей неделе из Шанхая в штат Огайо. Груз – преимущественно медицинские маски, защитная одежда и дезинфекторы. Об этом рассказал заместитель государственного авиаконцерна "Антонов" Виталий Шость в комментарии BuzzFeed News.

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В мае 2019 года президент США Дональд Трамп назвал Украину страной с "множеством ужасных людей", а через два месяца попросил у нового украинского президента Владимира Зеленского о политической "услуге". Почти через год Украина действительно делает услугу США: страна использует свои грузовые самолеты для перевозки важнейших средств индивидуальной защиты из Азии в США,

– пишет издание.

Некоторые из грузов также могут включать аппараты искусственной вентиляции легких. Шость добавил, что все грузовые самолеты "Антонова" будут задействованы в американских поставках с середины апреля и до середины мая.

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