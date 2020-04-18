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      Трамп назвал Украину "страной ужасных людей", однако "Мрия" будет возить для США грузы, – СМИ

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      "Мрия" будет доставлять для США грузы и медсредства / 5 канал

      Крупнейший в мире грузовой самолет украинского производства АН-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" в ближайшее время проведут не менее 11 рейсов, чтобы доставить в США медсредства. Как пишет издание BuzzFeed News, Украина делает США услугу, несмотря на то, что Дональд Трамп назвал ее "страной с ужасными людьми".

      Первый рейс планируется осуществить на следующей неделе из Шанхая в штат Огайо. Груз – преимущественно медицинские маски, защитная одежда и дезинфекторы. Об этом рассказал заместитель государственного авиаконцерна "Антонов" Виталий Шость в комментарии BuzzFeed News.

      К теме "Рады, что позаботились о вашей "Мрии": в Польше поблагодарили Украину за доставку рекордной медпомощи

      В мае 2019 года президент США Дональд Трамп назвал Украину страной с "множеством ужасных людей", а через два месяца попросил у нового украинского президента Владимира Зеленского о политической "услуге". Почти через год Украина действительно делает услугу США: страна использует свои грузовые самолеты для перевозки важнейших средств индивидуальной защиты из Азии в США,
      – пишет издание.

      Некоторые из грузов также могут включать аппараты искусственной вентиляции легких. Шость добавил, что все грузовые самолеты "Антонова" будут задействованы в американских поставках с середины апреля и до середины мая.

      Обратите внимание! США расширили помощь Украине в противодействии эпидемии коронавируса до 9,1 миллиона долларов. Деньги выделят через Агентство США по международному развитию,

      Самолеты "Антонова" в борьбе с пандемией

      • 18 апреля Ан-225 "Мрия" доставить во Францию ​​оборудование из Китая.
      • 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
      • 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Данию медсредства.
      • 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов.
      • 25 марта Ан-124 "Руслан" доставил в Чехию груз медицинского оборудования и тесты для выявления коронавируса.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 авиация Дональд Трамп Новости США
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