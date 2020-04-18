Трамп назвал Украину "страной ужасных людей", однако "Мрия" будет возить для США грузы, – СМИ
Крупнейший в мире грузовой самолет украинского производства АН-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" в ближайшее время проведут не менее 11 рейсов, чтобы доставить в США медсредства. Как пишет издание BuzzFeed News, Украина делает США услугу, несмотря на то, что Дональд Трамп назвал ее "страной с ужасными людьми".
Первый рейс планируется осуществить на следующей неделе из Шанхая в штат Огайо. Груз – преимущественно медицинские маски, защитная одежда и дезинфекторы. Об этом рассказал заместитель государственного авиаконцерна "Антонов" Виталий Шость в комментарии BuzzFeed News.
К теме "Рады, что позаботились о вашей "Мрии": в Польше поблагодарили Украину за доставку рекордной медпомощи
В мае 2019 года президент США Дональд Трамп назвал Украину страной с "множеством ужасных людей", а через два месяца попросил у нового украинского президента Владимира Зеленского о политической "услуге". Почти через год Украина действительно делает услугу США: страна использует свои грузовые самолеты для перевозки важнейших средств индивидуальной защиты из Азии в США,
– пишет издание.
Некоторые из грузов также могут включать аппараты искусственной вентиляции легких. Шость добавил, что все грузовые самолеты "Антонова" будут задействованы в американских поставках с середины апреля и до середины мая.
Обратите внимание! США расширили помощь Украине в противодействии эпидемии коронавируса до 9,1 миллиона долларов. Деньги выделят через Агентство США по международному развитию,
Самолеты "Антонова" в борьбе с пандемией
- 18 апреля Ан-225 "Мрия" доставить во Францию оборудование из Китая.
- 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
- 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Данию медсредства.
- 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов.
- 25 марта Ан-124 "Руслан" доставил в Чехию груз медицинского оборудования и тесты для выявления коронавируса.
Читайте также
-
В Днепре неизвестные облили кислотой около 20 авто: фотосегодня , 16:49
-
Жизнь после карантина: какие профессии исчезнут и на кого стоит учитьсясегодня , 17:06
-
В Польше продлили легальные сроки пребывания для украинцевсегодня , 12:39
-
Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантинасегодня , 12:11
-
В Крыму продолжает исчезать вода: какие запасы остались в водохранилищах полуостровасегодня , 14:16
-
Новости о коронавирусе 18 апреля: антирекорд смертности в США, 978 врачей заболели COVID-19сегодня , 12:30