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      Трудоустройство заробитчан внутри страны увеличило бы ВВП на 60 млрд долларов, – эксперт

      79 Читати новину українською
      Увеличение ВВП
      Увеличение ВВП / ua.news

      Если бы мигранты, которые уехали на работу за рубеж, имели возможность трудоустроиться в Украине, они могли бы производить 60 млрд долл. ВВП – 50% от нынешнего уровня валового продукта.

      Вместо этого мы имеем лишь кумулятивное влияние на уровень ВВП и выравнивание платежного баланса за счет денежных переводов поступающих от мигрантов в страну. Такое мнение 112.ua озвучил экономист Алексей Кущ в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".

      "Находясь в Украине, 3 млн постоянных мигрантов и 5-6 млн маятниковых могли бы производить более 60 млрд долл. ВВП, если бы для этого были созданы условия. А это 50% от нынешнего уровня валового продукта. Вместо этого имеем кумулятивное влияние на уровень ВВП в размере 0,5% и выравнивание платежного баланса на несколько миллиардов в профиците, что стоит рассматривать как лишь краткосрочный позитивный эффект. Перед нами своеобразные весы, когда на одной чаше до 8 млрд долл. и 0,5% роста ВВП в условиях миграции, а на другой – 60 млрд долл. и до 50% роста ВВП при условии ее прекращения", - сказал Кущ.

      Как известно, когда речь заходит о плюсах от трудовой миграции, ее сторонники традиционно называют два аспекта: валютные переводы мигрантов в Украину и 0,5% роста ВВП за счет этих поступлений. В то же время, по словам Куща, тема трансфертов у нас чрезмерно мифологизирована. Как правило, когда речь заходит о валютных переводах из-за рубежа, анализируется "голая цифра", а не их структура. Эксперт отметил, что по данным Мирового банка, общая сумма частных трансфертов в прошлом году составила 14 млрд долл., а НБУ дает несколько иные данные – 11 млрд долл: "Расхождение можно объяснить тем фактом, что примерно 3 млрд долл. украинцы тратят на проживание в странах, где работают. Там же платят налоги: несколько сотен миллионов долларов в год".

      "Из 11 млрд долл., которые поступают в Украину, до 3 млрд долл. приходятся на схемные транзакции, когда по фиктивным договорам выполнения услуг на те же ФОПы заводится валюта, которая затем используется в теневой экономике и в коррупционном обороте. Из оставшихся 8 млрд долл. часть идет как оплата работы украинских специалистов на аутсорсе (тот же ИТ) либо как оплата за продажу товаров "хендмейд" на международных торговых площадках. Таких специалистов от 150 до 200 тысяч, и это так называемая внутренняя миграция. Что касается переводов от трудовых мигрантов, которые пребывают за рубежом более года, то их взнос крайне невелик – менее 1 млрд долл.", - пояснил 112.ua Алексей Кущ.

      Что касается маятниковой миграции, по его словам, на нее приходится только несколько миллиардов поступлений.

      По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.

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      Теги: Министерство социальной политики Заробитчане Финансы ВВП
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