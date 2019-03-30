Турция откроет в Украине логистический хаб

Таким образом Турция намерена способствовать значительному развитию логистической сферы между государствами. Страны будут работать над увеличением флота и наращиванием морского сообщения в Черном море.

Кроме того Украины и Турция работают над созданием зоны свободной торговли между двумя странами. Сейчас идет согласование последних пунктов соглашения.

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Посол Украины в Турции Андрей Сибига отметил заинтересованность украинской стороны в таком сотрудничестве. Об этом сообщает "Укринформ".

Для нас Турция – это также возможность приобщиться к Шелковому пути, если принимать во внимание транспортный измерение. Мы достигли серьезных договоренностей между нашими транспортными ведомствами и в этом направлении мы хотим работать. Это и существующие сети: Карс – Тбилиси – Баку, для нас это интересно,

– сказал Сибига.

По его словам, использование общего транзитного потенциала государств – очень важное направление сотрудничества, которое еще не полностью задействовано.

Представитель министерства морского транспорта и сообщений Турции Кемаль Гюней отметил, что общими силами был разработан логистический проект и сейчас в планах открытие логистического центра в Украине, а также в Грузии.