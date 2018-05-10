Twitter начал тестирование важной функции

Twitter начал тестирование функции прямого шифрования обмена сообщениями в своем приложении для Android. Соответствующий код в приложении обнаружила студентка Джейн Маньчжун Вонг.

Об этом сообщает The Verge.

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Другие приложения, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, уже шифруют сообщения собственных пользователей. Если Twitter добавит функцию шифрования, это позволит социальной сети создать удобную альтернативу защищенным приложениям конкурентов вне платформы.

Twitter будет шифровать сообщения пользователей

Поскольку эту функцию обнаружили в неизданном коде приложения, пока неизвестно, когда она заработает и действительно ли у нее будет шанс на "жизнь". Стоит отметить, что сообщения в Twitter о том, что компания работает над прямым шифрованием сообщений, появлялись еще в 2013 году. Однако в начале 2014 года компания отложила создание этой функции безо всяких объяснений. Позже представители Twitter указали на то, что компания имеет другие более важные дела.