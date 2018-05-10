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Twitter начал тестирование важной функции

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Twitter начал тестирование важной функции
Twitter начал тестирование важной функции / unsplash

Twitter начал тестирование функции прямого шифрования обмена сообщениями в своем приложении для Android. Соответствующий код в приложении обнаружила студентка Джейн Маньчжун Вонг.

Об этом сообщает The Verge.

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Другие приложения, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, уже шифруют сообщения собственных пользователей. Если Twitter добавит функцию шифрования, это позволит социальной сети создать удобную альтернативу защищенным приложениям конкурентов вне платформы.

​Twitter шифруватиме повідомлення користувачів

Twitter будет шифровать сообщения пользователей

Поскольку эту функцию обнаружили в неизданном коде приложения, пока неизвестно, когда она заработает и действительно ли у нее будет шанс на "жизнь". Стоит отметить, что сообщения в Twitter о том, что компания работает над прямым шифрованием сообщений, появлялись еще в 2013 году. Однако в начале 2014 года компания отложила создание этой функции безо всяких объяснений. Позже представители Twitter указали на то, что компания имеет другие более важные дела.

Теги: Интернет Техно Соцсети Twitter
Источник: 24 Канал
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