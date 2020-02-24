В Киеве умерла самая старая собака Украины: фото

В Киеве 24 февраля умерла такса Нора. Ранее собаку официально признали самой старой в Украине.

Представительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова в фейсбуке сообщила, что Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней.

Это интересно: Черное небо – признак агрессивности: самые распространенные мифы о собаках

Ветрова отметила, что такая долгая жизнь собаки – это достойный пример любви и заботы человека.

Поэтому это достижение также и ее хозяйки – Инны Здесенко,

– добавила представительница Национального реестра рекордов.

Официальная регистрация рекорда "самая старая собака в Украине" состоялась 14 января 2020 года в Киеве.



Нора была самой старой собакой в Украине/ Фото с фейсбук-страницы Ланы Ветровой

Ранее служебная собака Лаки помогла разыскать пропавшего 13-летнего подростка на Днепропетровщине. Правоохранители искали ребенка всю ночь, впрочем, когда к ним присоединился четвероногий напарник, парня удалось быстро найти. Как это было – читайте здесь.

Кстати: полиция выпустила комикс про служебную овчарку Геру: фото