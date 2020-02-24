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      В Киеве умерла самая старая собака Украины: фото

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      Умерла такса Нора / Фото с Фейсбука Ланы Ветровой

      В Киеве 24 февраля умерла такса Нора. Ранее собаку официально признали самой старой в Украине.

      Представительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова в фейсбуке сообщила, что Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней.

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      Ветрова отметила, что такая долгая жизнь собаки – это достойный пример любви и заботы человека.

      Поэтому это достижение также и ее хозяйки – Инны Здесенко,
      – добавила представительница Национального реестра рекордов.

      Официальная регистрация рекорда "самая старая собака в Украине" состоялась 14 января 2020 года в Киеве.

      найстаріша собака в україні нора такса
      Нора была самой старой собакой в Украине/ Фото с фейсбук-страницы Ланы Ветровой

      Ранее служебная собака Лаки помогла разыскать пропавшего 13-летнего подростка на Днепропетровщине. Правоохранители искали ребенка всю ночь, впрочем, когда к ним присоединился четвероногий напарник, парня удалось быстро найти. Как это было – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Жертвы Мир животных Новости Киева
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