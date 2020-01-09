В Кривом Роге пьяная водитель влетела в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие
Водитель авто влетела в толпу людей на пешеходном переходе на улице Катковой 8 января. В результате ДТП погибли 2 человека.
После ДТП водитель скрылась с места происшествия, сообщили в пресс-службе полиции. Однако впоследствии правоохранители ее задержали.
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За рулем автомобиля Audi была 31-летняя жительница Кривого Рога. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Погибли 2 человека: женщины 47 и 57 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм женщины скончались на месте ДТП.
Местные СМИ сообщают, что в момент ДТП дорогу переходили 4 человека. Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия. Две женщины погибли на месте, а еще двоих – госпитализировали в больницу.
Правоохранительные уже открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит заключение от 5 до 10 лет.
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Сколько пьяных водителей поймали полицейские в 2019 году
В Украине в течение 2019 года правоохранители задержали 115 711 тысяч пьяных водителей. Всех их привлекли к ответственности.
Ответственность за управление авто в состоянии алкогольного опьянения:
- За первое задержание в состоянии алкогольного опьянения сейчас водителю грозит штраф в 10,2 тысячи гривен и лишение права управлять авто на год.
- За содеянное повторное правонарушение сумма взыскания возрастает до 20,4 тысяч гривен, а водителя лишат прав уже на 3 года.
- За третье и более нарушений в течение года – штраф 40 тысяч 800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.