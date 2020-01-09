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      В Кривом Роге пьяная водитель влетела в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие

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      В Кривом Роге пьяная водитель влетела в толпу людей на пешеходном переходе

      Водитель авто влетела в толпу людей на пешеходном переходе на улице Катковой 8 января. В результате ДТП погибли 2 человека.

      После ДТП водитель скрылась с места происшествия, сообщили в пресс-службе полиции. Однако впоследствии правоохранители ее задержали.

      К теме: Смертельные и шокирующие: самые громкие ДТП в 2019 году

      За рулем автомобиля Audi была 31-летняя жительница Кривого Рога. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

      Погибли 2 человека: женщины 47 и 57 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм женщины скончались на месте ДТП.

      Местные СМИ сообщают, что в момент ДТП дорогу переходили 4 человека. Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия. Две женщины погибли на месте, а еще двоих – госпитализировали в больницу.

      Правоохранительные уже открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит заключение от 5 до 10 лет.

      Обратите внимание: В 2019 году на дорогах Осло погиб только 1 человек – россиянин

      Сколько пьяных водителей поймали полицейские в 2019 году

      В Украине в течение 2019 года правоохранители задержали 115 711 тысяч пьяных водителей. Всех их привлекли к ответственности.

      Ответственность за управление авто в состоянии алкогольного опьянения:

      • За первое задержание в состоянии алкогольного опьянения сейчас водителю грозит штраф в 10,2 тысячи гривен и лишение права управлять авто на год.
         
      • За содеянное повторное правонарушение сумма взыскания возрастает до 20,4 тысяч гривен, а водителя лишат прав уже на 3 года.
         
      • За третье и более нарушений в течение года – штраф 40 тысяч 800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.
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      2011
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Алкоголь Полиция Новости Кривого Рога ДТП в Кривом Роге Криминальные новости
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