У оккупантов начались проблемы из-за наличия Крымского моста

У оккупантов уже возникли проблемы из-за Керченского моста в аннексированном Крыму, наличие которого очень негативно сказывается на торговом судоходстве.

Об этом рассказал представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю".

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"Россияне почему-то думают, что кто-то хочет уничтожить этот мост, но любой разумный человек, который знает технические характеристики объектов и не смотрит телевидение, прекрасно знает, что любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое проходит по Керченскому проливу – а там ежедневно проходят десятки судов – может привести к необратимым последствиям для этого моста. Поэтому россияне принимают меры", – рассказал чиновник.

По словам представителя украинского президента, россияне, с нарушениями норм морского права, проверяют все суда, идущие из украинских портов. Кроме того, в последние дни оккупанты делают проверки на расстоянии 8-10 километров от побережья материковой Украины.

"Такими проверками они убивают двух зайцев. С одной стороны, проводят "антитеррористическую работу", а с другой, пытаются уничтожить торговое судоходство на Мариуполь и Бердянск, предоставить соответствующие фрахты собственным портам Азова и оказывать экономическое давление на материковую Украину, фактически уничтожая наш экспорт и влияя на наш бюджет", – подчеркнул Бабин.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.