Как указано в приговоре суда, Дубенскому назначили 13 лет лишения свободы. Также осужденный должен возместить моральный и материальный ущерб.

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Приговор по делу об убийстве таксиста

Суд установил, что Дубенский около полуночи 28 июня 2012 года взял такси, чтобы доехать из центра Львова в село Суховоля. После того, как авто заехало на заправку, между водителем Игорем Паком и пассажиром возникла словесная перепалка из-за нехватки денег для оплаты проезда.

Позже пассажир попросил водителя остановить авто. Далее вытащил пистолет и выстрелил таксисту в голову.

По данным правоохранителей, после умышленного убийства, Дубенский одел на голову потерпевшего полиэтиленовый пакет и обмотал его скотчем, а тело закопал. Часть личных вещей убитого сжег, а мобильный телефон выбросил в водоем. Opel Astra, которым пользовался таксист, обвиняемый решил похитить. Впрочем, в селе Зимняя Вода не справился с управлением и съехал с дороги. Впоследствии машину также сжег.

Журналисты заметили, что полиция сообщила о раскрытии резонансного убийства только в 2020-м. Спустя более 6 лет после убийства в поле нашли остатки тела. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат Игорю Паку, который погиб от огнестрельного ранения в голову.

Ранее ZAXID.NET сообщал, что убитый 27-летний Игорь Пак работал во Львовском апелляционном хозяйственном суде и подрабатывал таксистом.

В отношении Назара Дубенского правоохранители открыли уголовные производства по нескольким статьям, в частности, умышленное убийство, незаконное завладение авто, уничтожение имущества. В суде обвиняемый свою вину отрицал, отказался давать показания.

Кстати, в приговоре суда есть показания друга обвиняемого, которому позвонил после убийства и просил помочь. Мужчина видел, как тот закапывал тело убитого.

Назара Дубенского признали виновным в убийстве, похищении авто и уничтожении имущества. Ему назначили 13 лет за решеткой.

Этот срок будут считать с момента его задержания, то есть 30 января 2020 года. Кроме того, из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы. Однако на приговор суда еще может быть подана апелляционная жалоба.