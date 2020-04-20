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      Украина понесла очередные потери на Донбассе: известно имя погибшего воина – фото

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      Стало известным имя погибшего на Донбассе воина: его боевики убили 20 апреля / Соцсети

      20 апреля в результате боевых действий на Донбассе погиб лейтенант Андрей Шинкарук. Он является выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

      Об этом в фейсбуке сообщил глава Центра военного капелланства, епископ Украинской Греко-католической церкви Степан Сус.

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      Сегодня на Востоке Украины от рук врагов, которые ничего не уважают, даже праздник Воскресения Господа, погиб лейтенант Шинкарук Андрей, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного,
      – отметил он.

      Подробностей гибели воина священнослужитель не обнародовал. Однако опубликовал фото Героя.

      О смерти одного украинского воина 20 апреля сообщили также в пресс-центре Объединенных сил. По данным военных, боевики в течение суток трижды обстреливали украинские позиции.

      В результате ранения получили трое воинов. Однако, у одного из них травмы оказались несовместимыми с жизнью и он умер на месте. Где произошли инциденты, в штабе не уточнили.

      Обратите внимание! Ранее было известно, что с начала 2020 года на Донбассе погибли 45 военных. С поименным списком героев можно ознакомиться здесь. Итак, трагедия 20 апреля – это уже 46 случай.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Львова Потери Жертвы Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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