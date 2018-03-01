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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина претендует на 1 миллиард евро помощи от Евросоюза

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Украина претендует на 1 миллиард евро помощи от Евросоюза
Украина претендует на 1 миллиард евро помощи от Евросоюза / Фото из открытых источников

Вчера стало известно, что Еврокомиссия приняла новую программу финансовой помощи. Средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов.

Эту информацию 24 Каналу сегодня, 1 марта, подтвердил Министр финансов Украины Александр Данилюк.

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В целом Украина претендует на 1 миллиард евро макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Предварительно мы говорим о двух траншах. И над условиями мы еще работаем. Сейчас, на данном этапе сумма – миллиард евро. Есть отдельные условия получения траншей, но есть также стандартное условие – это нахождение в программе МВФ,
– отметил Александр Данилюк.

Программа будет действовать ровно год – до апреля 2019 года. За это время Киев, чтобы получить деньги, должен выполнить ряд требований. На этот раз Брюссель также требует создать автоматизированную систему анализа электронных деклараций госслужащих, что сделает невозможным ручное вмешательство в проверки их состояния.

Стоит отметить, что в рамках прошлой программы ЕС выделил Украине почти 2 миллиарда евро. Но последний транш в 600 миллионов евро не предоставили. В частности, из-за невыполненного требования о создании Антикоррупционного суда.

Теги: Новости Украины Деньги МВФ
Источник: 24 Канал
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