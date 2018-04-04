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Украина существенно нарастила объем торговли с Россией

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Украина существенно нарастила объем торговли с Россией
Украина существенно нарастила объем торговли с Россией / patrioty.org.ua

Объем торговли Украины с Россией вырос впервые за четыре года. Показатели внешнеэкономической деятельности со страной-агрессором в 2017 году выросли на 40%.

Об этом свидетельствуют подсчеты компании YouControl, основанные на данных Госкомстата.

По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 года товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза. Однако, в 2017 году наблюдается существенное оживление торговых отношений. В частности, речь идет о нефтепродуктах.

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Импорт российских товаров в 2017 году вырос на 40% – с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов. В частности, речь идет о нефти, удобрениях и черных металлах.

На 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% – свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

По сравнению с 2016 годом, экспорт товаров из Украины в Россию в 2017-м вырос на 10% – с 3,5 млрд долларов до 3,9 млрд долларов. Украина больше продавала минеральную и химическую продукцию, машины, оборудование. Также Украина отправила на экспорт на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.

Теги: Новости Украины Новости России імпорт Экспорт Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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