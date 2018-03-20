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Украина уже взыскала с "Газпрома" в своей бюджет более 100 миллионов гривен

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Из "Газпрома" в бюджет Украины уже взыскано более 100 миллионов гривен / Фото из открытых источников

В государственный бюджет Украины уже взысканы все средства российского газового монополиста "Газпрома", которые находились на территории Украины.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает "Укринформ".

"Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с "Газпрома" еще так же 6 миллиардов долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств – все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен, которые уже попали в украинский бюджет", – рассказал Петренко.

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Он также отметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами касательно других решений для того, чтобы заставить Россию выплатить все долги, которые есть на сегодня. Как уточнил Петренко, говорится о 8,5 миллиарда гривен.

"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", – рассказал министр юстиции.

Относительно решения Стокгольмского арбитража, который обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко сказал, что сейчас "Нафтогаз" проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.

Напомним, 14 марта по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины свыше 171 миллиард гривен.

Теги: Новости Украины Деньги Газовый конфликт Нафтогаз Газпром Бюджет-2018 Бюджет Павел Петренко Министерство юстиции
Источник: 24 Канал
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