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Украина вошла в пятерку стран с самым низким уровнем пользования Facebook

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Украина вошла в пятерку стран с самым низким уровнем пользования Facebook
Украина вошла в пятерку стран с самым низким уровнем пользования Facebook / Фото из открытых источников

Украинцы в последних рядах среди пользователей Facebook. Наша страна занимает 5 позицию с конца рейтинга среди пользователей социальной сети.

Об этом сообщает Internet World Statistics.

В Украине только 24% пользователей Интернета используют социальную сеть Facebook. Ниже в рейтинге расположились только Россия, Беларусь, Молдова и Ватикан. Первое же место занимает Кипр, там социальную сеть использует 88,8% всех пользователей Интернета. На второй позиции разместилась Болгария, а третью строчку заняла Португалия. Там Facebook используют 78,3% и 78,1% пользователей соответственно.

Читайте также: Facebook сканирует личные сообщения пользователей своего мессенджера, – СМИ

По данным ресурса, всего в нашей стране используют Интернет 23 миллиона 304 тысячи людей.

На графике отображены страны, которые больше всего используют Facebook, а также страны с самым низким использованием соцсети.

Рейтинг користувачів Facebook
Рейтинг пользователей Facebook

Если отобразить то же самое в виде карты, можно увидеть определенные региональные паттерны.

Рейтинг користувачів Facebook
Страны, которые больше всего и меньше всего пользуются Facebook

Теги: Новости Украины Facebook Техно Интернет Соцсети
Источник: 24 Канал
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