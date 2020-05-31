Чехи не хотят работать в полях и их, так сказать, сюда и палкой не загонишь. Поэтому в Чехию приглашают заробитчан из Украины, Румынии и даже Филиппин. Правда, в сфере земледелия чехи в основном используют украинцев.

Что говорят чехи об украинских заробитчанах

По словам директора одной из агрофирм вблизи Брно Томаша Зоуфалого, украинцы больше подходят для работы на земле. Чехи их работой обычно довольны и говорят, что это трудолюбивые люди. Об этом говорится в материале издания "Радио Свобода".

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Томаш добавляет, что на полях неподалеку уже должно работать около 300 человек. В мае, как и обычно, он ждал сотни заробитчан из Украины, которые уже по несколько лет приезжали к нему на сезонную работу. Однако вмешался коронавирус, и в начале марта закрылись границы, в Украине же прекратили работу визовые центры. Поэтому, чтобы хоть как-то начать работу, искали работников на стороне.

Мы понимали, что чуда не произойдет и нужно искать рабочую силу. Мы поощрили людей, тоже украинцев, которые остались без работы, например, в автомобильной отрасли. Так же остались и те, у кого есть долгосрочное рабочее разрешение и им не нужно было возвращаться в Украину,

– говорит мужчина.

Почему украинцы ездят на заработки в Чехию

Кроме того, только что открылись границы, в Чехию приехали несколько заробитчан, имеющих долгосрочную визу. Один из таких мужчин въехал на авто транзитом через Венгрию и Австрию. После этого 2 недели побыл на изоляции и вышел на работу.

"У меня виза на два года. Я здесь работаю уже 9-й сезон, а живу в Украине. Нужны деньги. Дома строим дома, работаем за границей, чтобы заработать. Здесь хорошо платят. Когда немного ослабили закрытие границы здесь в Чехии, то мы сразу в машину и уехали", – рассказывает Василий из Ивано-Франковщины.

Отсутствие украинских заробитчан в Чехии – катастрофа

Томаш Зоуфалый отметил, что вследствие закрытия границ предприятие уже потеряло более 8 миллионов долларов. Что будет, если к этому еще и не приедут украинцы, он не хочет даже думать.

Если украинцы не вернутся, это будет просто катастрофой для нас. Это будет означать, что мы не соберем наши овощи. Чехия и так лишь на 30% самостоятельна в производстве овощей. Для нас работники из Украины – просто жизненно необходимые,

– подчеркивает предприниматель.

Владелец другого предприятия возле Праги Павел Покорный уверяет, ситуация с коронавирусом показала, что зависимость от украинской рабочей силы вмиг может поставить цели производства на колени.

"Если бы я не попросил своих рабочих остаться, сезон можно было бы досрочно завершать", – сообщил он.

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Как в Чехии пытаются решить проблему

Обо всем уже знают в Министерстве сельского хозяйства Чехии. Только по официальной статистике, ежегодно на сезонные работы в страну приезжают почти 20 тысяч работников, большинство из которых – украинцы.

Как альтернативу, в Чехии пытались привлечь студентов профильных университетов и тех людей, которые из-за последствий пандемии остались без работы.

Этот кризис показал, насколько украинцы являются незаменимыми в чешском сельском хозяйстве. И не только в Чехии, но и в других европейских странах. Никто не был к этому готовым,

– говорит заместитель министра сельского хозяйства Чехии Йиржи Шир.

Кроме того, чешские чиновники проводят консультации, в частности, с посольством Украины в Чехии. Вместе даже планировали отправить за украинцами спецчартер, как это сделали в нескольких странах ЕС. Однако впоследствии передумали, ведь украинцы понемногу начали приезжать автопутями.

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