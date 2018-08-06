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Украинцы разработали приложение знакомств для христиан

23 Читати новину українською
Приложение знакомств для христиан
Приложение знакомств для христиан / Фото из открытых источников

Активисты общественной организации "Территория ответственности" создали мобильное приложение для знакомства Eden. Он предназначен только для христиан.

Об этом пишет издание mc.today.

Как рассказали разработчики, идея создания такого сервиса появилась после исследования, которое показало, что такое приложение имеет спрос.

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"Миллионы христиан со всего мира хотят знакомится и создавать семьи, а интернет – самый удобный способ для этого", – рассказал соавтор программы Александр Вовк.

Додаток знайомств для християн

Приложение предлагает указать конфессию

Организаторы обещают, что сервис будет бесплатным. Во время регистрации пользователю нужно указать пол, рост, дату рождения и город проживания. При этом профили своего пола не доступны для просмотра.

Сейчас Eden работает в Украине, Беларуси и США. Его скачали 4,5 тысячи пользователей. Приложение доступно для устройств на Android и iOS.

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Теги: Техно Интернет Приложения
Источник: 24 Канал
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