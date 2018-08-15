Украинцы жалуются на проблемы с работой Facebook

15 августа в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. С проблемой столкнулись пользователи по всему миру, в том числе в Украине.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Так, пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (42%), авторизоваться (36%), либо отправлять или получать сообщения (21%).

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Наибольшие проблемы происходят в США, на Кубе, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, на юго-востоке Канады, в Австралии, Вьетнаме, Лаосе, Японии, Пакистане, Индии, Казахстане, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши и Чехии.

Сбой в работе Facebook

Что касается Украины, то здесь проблемы возникали у пользователей из Киева, Харькова, Луцка и Запорожья.

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