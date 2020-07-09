Месячная инфляция в Украине замедлилась в четыре раза. Так, потребительские цены в июне 2020 года выросли на 0,2% по сравнению с маем. С начала года инфляция составила 2,0%.

В годовом измерении (до июня 2019 года) инфляция в Украине ускорилась до 2,4% – с 1,7% в мае 2020 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Как изменились цены в Украине в июне

Продукты питания подорожали на 0,4%. Больше всего подорожали фрукты – на 8,4%. В то же время овощи подешевели на 4,7%, а молоко – на 1,3%.

Цены на алкоголь и табак выросли на 0,5%.

Цены на одежду и обувь упали на 2,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,4% (в том числе газ подешевел на 4,3%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%.

Здравоохранение подорожало на 0,1%.

Транспорт подорожал на 1,2% (в том числе цены на топливо выросли на 2,1%).

Цены на связь выросли на 1,0%.

Цены на отдых и культуру снизились на 0,3%.

Образование подорожало на 0,3%.

Рестораны и гостиницы подорожали на 0,2%.

Почему для Украины низкая инфляция – это плохо

Глава министерства экономики Игорь Петрашко ранее рассказывал, что США и все страны Евросоюза борются с низкой инфляцией. Ведь это предполагает падение конкурентоспособности и "депрессию по зарплатам для работников".

Поскольку Украина не находится в американской зоне или зоне евро, депрессия возможна также по торговым балансам. Петрашко также сказал, что нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы увеличивали предложение денег.