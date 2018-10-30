Украине необходима массовая приватизация – доказано США

Государство в лице чиновников не эффективный собственник. В США поняли это еще в XIX веке.

Например, в 1808 году Джон Астор основал меховую компанию, которая продавала меха по всему миру, в это же время американское правительство решило, что оно тоже может действовать и основало государственную меховую компанию, возглавляемую чиновником. Несмотря на господдержку, компания терпела убытки, и вскоре ее закрыли.

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Подобная ситуация сложилась в 1840-х годах вокруг телеграфа, изобретения, которое связывало людей по всему мира в считанные секунды. Изобретатель телеграфа Морзе согласился, чтобы государство распоряжалось этим изобретением в национальных интересах, но государственная телеграфная компания оказалось неэффективной, расходы были в 6 раз больше доходов, получив постоянные убытки, правительство свернуло деятельность госкомпании, разрешив заниматься телеграфом частным компаниям.

Именно частный бизнес расширил телеграфные линии и проложил трансконтинентальный телеграф. В пароходном бизнесе была та же самая история. Государственная пароходная компания терпела убытки, сервис не улучшался, несмотря на субсидии правительства, руководство госкомпании не развивало пароходный бизнес, хотя всегда имело господдержку на содержания флота, в то время как частные судовладельцы, не имели возможности получать субсидии и рассчитывали только на себя.

К счастью для американцев, они поняли, что бессмысленно содержать годами убыточное, коррумпированное госпредприятие и закрыли его, распродали все имущество, предоставив заниматься пароходными перевозками частному бизнесу.

У госчиновников не было стимулов развивать тот или иной бизнес в отличие от частных лиц. Появилось понимание того, что экономическое процветание основывается на свободном предпринимательстве.

Это понимание должно прийти и к украинцам. Для сравнения, в США осталось около 20-ти госкомпаний, которые управляются правительством, в основном это страховые компании, железнодорожная компания, почта... В то время как, в Украине около 3 тысяч 500 предприятий, которые управляются Кабинетом министров, Верховной Радой, Администрацией Президента. Они практически все убыточны, коррупционны, многие простаивают и ничего не производят.

Активы всех украинских государственных предприятий в настоящее время составляют примерно 1,4 триллиона гривен или более 50 миллиардов долларов, а это больше чем годовой бюджет Украины. Несмотря на то, что принят "Закон о приватизации", идет только продажа объектов коммунальной собственности, продажа крупных объектов пока что не стартовала.

Приватизация – это не только путь к наполнению бюджета, а один из инструментов привлечения инвестиций. Украине просто необходима массовая приватизация, если украинцы хотят повторить успешный путь развития Америки.

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