Украинские компании побеждают в борьбе за доверие инвесторов к Украине, – СМИ

Период, когда иностранные банки были открыты к кредитованию украинских компаний, давно остался в прошлом. Привлекать деньги на развитие стало более чем непросто.

Кредиторы и инвесторы, которые ранее были готовы на многое, стали считать буквально каждую копейку, очень тщательно и скрупулёзно оценивать бизнес заемщика, сообщается в материале 112.ua.

На смену популярным в прошлом финансовым инструментам пришли такие востребованные ныне для украинского бизнеса инструменты, как реструктуризация и рефинансирование старых долгов.

"В силу ряда объективных факторов необходимость снижать долговую нагрузку в последние годы актуальна для многих украинских компаний. Им нужны решения: конструктивные, логичные и прагматичные. Значительно вырос спрос на грамотные реструктуризации", – рассказал управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital Сергей Чуйкин.

В нынешних реалиях к реструктуризации, частичному рефинансированию пришлось прибегать даже крупнейшим игрокам рынка. "Это достаточно сложные кейсы, в которых принимают участие не только банки, но и кредитно-экспортные агентства, держатели облигаций, синдикаты международных банков, локальных. Речь идет о разных типах кредиторов, интересы которых нужно учесть", – говорит Чуйкин.

Если говорить о ТОП-сделках за последние годы, можно отметить сделку "Метинвеста" по рефинансированию своей задолженности (2,271 млрд долларов США), которая признана сделкой 2018 года среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки по версии журнала IFR, награды которого считаются самыми престижными в мировом финансовом сообществе.

В качестве совместных организаторов рефинансирования облигаций и координирующих уполномоченных ведущих организаторов сделки по линии предэкспортного финансирования выступили Deutsche Bank и ING совместно с Natixis и UniCredit.

"Осуществленная "Метинвестом" транзакция уникальна: компания реструктурировала свой долг и сделала это на достаточно дружественных инвесторам условиях. Сейчас эти бумаги хорошо торгуются", – говорит инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса.