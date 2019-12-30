Украина подпишет 2 соглашения относительно транзита российского газа: детали

Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с российским "Газпромом" 2 соглашения: об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении транзита газа. Накануне в Вене завершились 4-дневные переговоры Украины и России.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1405-р опубликован на сайте правительственного портала.

Ранее: Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение на 7,4 миллиарда

Правительство разрешило "Нафтогазу" подписать:

соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условияя дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ОАО "Газпром";

договор с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

Украина и Россия должны подписать контракт на транзит газа до 31 декабря. Накануне российская компания заплатила "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказывал, что "борьба идет за каждую запятую" в новом контракте. Переговоры в Вене уже завершились, однако пока нет конкретной информации о новом контракте.

Три основных документа, которые согласовывали украинцы и россияне:

Межоператорское соглашение между ОГТСУ (оператор газотранспортной системы Украины) и "Газпромом".

Этот документ определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

Этот документ определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. Договор о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В этом документе должны прописать условия транспортировки определенного объема газа по украинской ГТС в течение следующих 5 лет.

В этом документе должны прописать условия транспортировки определенного объема газа по украинской ГТС в течение следующих 5 лет. Мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и "Газпром" урегулируют взаимные претензии.

В документе следует прописать принципы и гарантии, ведь отказаться от судебных претензий Украина готова "только взамен на что-то равноценное".

Контракт на транзит российского газа через Украину: что известно

20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, которым предусмотрены шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

Кстати: Украина отремонтирует свою часть газопровода из Сибири в Европу

Договоренностями предусмотрено:

контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;

российская сторона выплачивает "Нафтогазу" около 3 миллиардов долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;

"Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов;

объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 лет при условии конкурентного тарифа;

В общем после выполнения всех пунктов договоренностей, в частности относительно отказа от судебных требований и выплаты 3 миллиардов долларов "Нафтогазу", "Газпром" сможет потенциально возобновить прямые поставки газа в Украину, которые были прекращены в ноябре 2015 года.