В 2019 году правительство сэкономило миллиарды гривен на выплате государственного долга: детали

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина в 2019 году смогла сэкономить 26 миллиардов гривен на выплате и обслуживанию государственного долга. Этого удалось достичь из-за эффективности управления долгом, укрепления курса гривны, а также благодаря принятию экономических законов.

Работа Министерства финансов по управлению государственным долгом – это вторая большая статья госбюджета, подчеркнула Оксана Маркарова в интервью изданию Finclub.

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В прошлом году мы сэкономили 26 миллиардов гривен, из которых 19 миллиардов – благодаря нашей работе в сфере управления государственным долгом. В частности, это удалось вследствие улучшения структуры долга, радикального снижения процентной ставки и пр,

– подчеркнула министр финансов.

В то же время еще 7 миллиардов гривен удалось сэкономить благодаря тому, что в течение года курс гривны был значительно крепче, чем ожидалось. Еще один важный фактор – это влияние на госбюджет экономических законов, которые принимались Радой.

"Бюджетный кодекс говорит, что законопроекты должны иметь четкие расчеты и не влиять негативно на бюджет текущего года, то есть должны быть сбалансированными. Поэтому вместе с Бюджетным комитетом мы активно работаем над тем, чтобы несбалансированные законы не принимались", – отметила Оксана Маркарова.

Стоит отметить: значительную долю долга Украина набрала еще во времена Ющенко и Януковича, когда курс был по 5-8 гривен за доллар. Поэтому сомнительно, что это является настоящей экономией. Впрочем по сравнению с последними годами после обвала экономики в 2014 году это, конечно, экономия.

Как Украина выплачивала долг в 2019 году?

Всего в прошлом году государство потратило на выплату госдолга более 464 миллиардов гривен. Следовательно экономия 19 миллиардов – это почти 4,1% от общей суммы.



В целом государственный долг Украины в 2019 году вырос на 6 миллиардов долларов, что правда если считать в национальной валюте, то он снизился аж на 170 миллиардов гривен.