В 2020 такого не будет: Кабмин ответил на слова Зеленского о долгах перед учителями и врачами

Выделить 171 миллион 100 тысяч гривен – на заработные платы для учителей, 326 миллионов – на субвенции врачам. Такое решение правительство пообещало принять на заседании в среду, 27 ноября.

Долги по зарплатам: обращение Зеленского и реакция правительства

В видеообращении 26 ноября президент Зеленский призвал Кабмин немедленно решить проблему задолженности по зарплатам учителям и врачам.

Здесь подробнее: Задолженности по зарплатам учителям и врачам: Зеленский обратился к Кабмину

По словам главы государства, он получал немало жалоб из регионов, где врачи и учителя не получали заработную плату с сентября – то есть, в течение 4 месяцев.

В ответ в этот же день, 26 ноября, пресс-служба правительства опубликовала на официальном сайте сообщение, где назвала "неприемлемой ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам заработных плат".

Системные задержки в течение всех лет независимости Украины происходят вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями,

– уверяют в Кабмине.

В 2020 задержек по зарплатам не будет

Также в правительстве обещают, что Минздрав изменит механизм выплаты медицинской субвенции за контракты украинцев с врачами: сколько выделят денег врачам – будет зависеть от того, сколько медицинских услуг люди получат.

Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей,

– уверяют в правительстве.

Министерство образования и науки тоже, говорят в правительстве, активно работает, чтобы не допускать задолженности. Кроме того, впервые в Бюджете на 2020 год для молодых учителей предусмотрели ежегодную денежную поддержку – 21 тысячу гривен.

Однако в Бюджете-2020 не заложили повышение зарплаты учителям: образовательный комитет Рады предлагал увеличить на 5 миллиардов гривен расходы на оплату труда педагогов, и бюджетный комитет отклонил эту инициативу.