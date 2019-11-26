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      В 2020 такого не будет: Кабмин ответил на слова Зеленского о долгах перед учителями и врачами

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      Зеленский обратился к правительству по поводу долгов по зарплатам / Коллаж 24 канала

      Выделить 171 миллион 100 тысяч гривен – на заработные платы для учителей, 326 миллионов – на субвенции врачам. Такое решение правительство пообещало принять на заседании в среду, 27 ноября.

      Долги по зарплатам: обращение Зеленского и реакция правительства

      В видеообращении 26 ноября президент Зеленский призвал Кабмин немедленно решить проблему задолженности по зарплатам учителям и врачам.

      Здесь подробнее: Задолженности по зарплатам учителям и врачам: Зеленский обратился к Кабмину

      По словам главы государства, он получал немало жалоб из регионов, где врачи и учителя не получали заработную плату с сентября – то есть, в течение 4 месяцев.

      В ответ в этот же день, 26 ноября, пресс-служба правительства опубликовала на официальном сайте сообщение, где назвала "неприемлемой ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам заработных плат".

      Системные задержки в течение всех лет независимости Украины происходят вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями,
      – уверяют в Кабмине.

      В 2020 задержек по зарплатам не будет

      Также в правительстве обещают, что Минздрав изменит механизм выплаты медицинской субвенции за контракты украинцев с врачами: сколько выделят денег врачам – будет зависеть от того, сколько медицинских услуг люди получат.

      Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей,
      – уверяют в правительстве.

      Министерство образования и науки тоже, говорят в правительстве, активно работает, чтобы не допускать задолженности. Кроме того, впервые в Бюджете на 2020 год для молодых учителей предусмотрели ежегодную денежную поддержку – 21 тысячу гривен.

      Однако в Бюджете-2020 не заложили повышение зарплаты учителям:  образовательный комитет Рады предлагал увеличить на 5 миллиардов гривен расходы на оплату труда педагогов, и бюджетный комитет отклонил эту инициативу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Образование в Украине Учеба Деньги Зарплата Владимир Зеленский Министерство образования и науки Украины
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