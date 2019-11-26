16:22
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У 2020 такого вже не буде: уряд відповів на заклик Зеленського щодо боргів вчителям та лікарям

      1836 Читать новость на русском
      Зеленський звернувся до уряду з приводу боргів із зарплат / Колаж 24 каналу

      Виділити 171 мільйон 100 тисяч гривень – на заробітні плати для вчителів, 326 мільйонів – на субвенції лікарям. Таке рішення уряд пообіцяв ухвалити на засіданні у середу, 27 листопада.

      Борги з зарплат: звернення Зеленського й реакція уряду

      У відеозверненні 26 листопада президент Зеленський закликав Кабмін негайно розв'язати проблему заборгованості з зарплат вчителям і лікарям.

      Тут детальніше: Заборгованості з зарплат вчителям і лікарям: Зеленський звернувся до Кабміну

      За словами глави держави, він отримував чимало скарг з регіонів, де лікарі та вчителі не отримували заробітну плату з вересня – тобто, упродовж 4 місяців.

      У відповідь цього ж дня, 26 листопада, пресслужба уряду опублікувала на офіційному сайті повідомлення, де назвала "неприйнятною ситуацію із заборгованістю виплат лікарям і педагогам заробітних плат".

      Системні затримки протягом усіх років незалежності України відбуваються внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою,
      – запевняють у Кабміні.

      У 2020 затримок із зарплат не буде

      Також в уряді обіцяють, що МОЗ змінить механізм виплати медичної субвенції за контракти українців з лікарями: скільки виділять грошей лікарям – залежатиме від того, скільки медичних послуг люди отримають.

      Таким чином, з наступного року не буде ніяких затримок з зарплатами для лікарів,
      – запевняють в уряді.

      Міністерство освіти й науки теж, кажуть в уряді, активно працює, щоб не допускати заборгованості. Крім того, вперше у Бюджеті на 2020 рік для молодих вчителів передбачили щорічну грошову підтримку – 21 тисячу гривень. 

      Однак у Бюджет-2020 не заклали підвищення зарплати вчителям: що освітній комітет Ради пропонував збільшити на понад 5 мільярдів гривень видатки на оплату праці педагогів, та бюджетний комітет відхилив цю ініціативу.

      Зеленському в Естонії подарували велосипед
      сьогодні
      4575
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Зарплата Гроші Освіта Освіта в Україні Міністерство охорони здоров’я Міністерство освіти та науки України Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В "каталонській революції" знову з'явився російський слід
      сьогодні , 15:01 В "каталонській революції" знову з'явився російський слід
      Борис Немировський 691
      11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      сьогодні , 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      Юлія Девда 1662
      Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      сьогодні , 12:00 Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      Андрій Воропаєв 1776
      Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      сьогодні , 11:28 Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      Світлана Попова 3025
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сьогодні , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 933
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук