У 2020 такого вже не буде: уряд відповів на заклик Зеленського щодо боргів вчителям та лікарям

Виділити 171 мільйон 100 тисяч гривень – на заробітні плати для вчителів, 326 мільйонів – на субвенції лікарям. Таке рішення уряд пообіцяв ухвалити на засіданні у середу, 27 листопада.

Борги з зарплат: звернення Зеленського й реакція уряду

У відеозверненні 26 листопада президент Зеленський закликав Кабмін негайно розв'язати проблему заборгованості з зарплат вчителям і лікарям.

Тут детальніше: Заборгованості з зарплат вчителям і лікарям: Зеленський звернувся до Кабміну

За словами глави держави, він отримував чимало скарг з регіонів, де лікарі та вчителі не отримували заробітну плату з вересня – тобто, упродовж 4 місяців.

У відповідь цього ж дня, 26 листопада, пресслужба уряду опублікувала на офіційному сайті повідомлення, де назвала "неприйнятною ситуацію із заборгованістю виплат лікарям і педагогам заробітних плат".

Системні затримки протягом усіх років незалежності України відбуваються внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою,

– запевняють у Кабміні.

У 2020 затримок із зарплат не буде

Також в уряді обіцяють, що МОЗ змінить механізм виплати медичної субвенції за контракти українців з лікарями: скільки виділять грошей лікарям – залежатиме від того, скільки медичних послуг люди отримають.

Таким чином, з наступного року не буде ніяких затримок з зарплатами для лікарів,

– запевняють в уряді.

Міністерство освіти й науки теж, кажуть в уряді, активно працює, щоб не допускати заборгованості. Крім того, вперше у Бюджеті на 2020 рік для молодих вчителів передбачили щорічну грошову підтримку – 21 тисячу гривень.

Однак у Бюджет-2020 не заклали підвищення зарплати вчителям: що освітній комітет Ради пропонував збільшити на понад 5 мільярдів гривень видатки на оплату праці педагогів, та бюджетний комітет відхилив цю ініціативу.