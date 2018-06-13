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Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Хакеры атаковали 6 миллионов платежных карточек

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В Британии хакеры осуществили атаку на 6 миллионов платежных карт
В Британии хакеры осуществили атаку на 6 миллионов платежных карт / Фото из свободных источников

В Великобритании злоумышленники осуществили атаку почти на 6 миллионов платежных карт покупателей. В компании Dixons Carphone Plc отмечают, что хакеры таким образом пытались получить несанкционированный доступ к персональным данным пользователей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Распространитель электроники в Великобритании заявил, что хакеры "взломали" 1,2 миллиона записей, которые включают нефинансовые данные, такие как имена, адреса и электронные письма. Эта атака охватила системы обработки магазинов Currys PC World и Dixons Travel.

Однако около 5,8 миллиона поврежденных карт имеют защиту чипов и PIN-кода, и данные, доступные для этих карт, не включают личные идентификационные коды и другие данные аутентификации, которые позволяют идентифицировать владельцев карт или делать покупки. Также в компании отметили, что около 105 тысяч карт, выпущенных за пределами Европейского Союза, без защиты от чипов и PIN-кодов, были скомпрометированы.

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Теги: Техно Интернет Великобритания Хакерская атака Кибербезопасность хакеры
Источник: 24 Канал
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