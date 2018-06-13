Хакеры атаковали 6 миллионов платежных карточек
В Великобритании злоумышленники осуществили атаку почти на 6 миллионов платежных карт покупателей. В компании Dixons Carphone Plc отмечают, что хакеры таким образом пытались получить несанкционированный доступ к персональным данным пользователей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте также: Вас прослушивают: как приложения получают доступ к вашим частным разговорам
Распространитель электроники в Великобритании заявил, что хакеры "взломали" 1,2 миллиона записей, которые включают нефинансовые данные, такие как имена, адреса и электронные письма. Эта атака охватила системы обработки магазинов Currys PC World и Dixons Travel.
Однако около 5,8 миллиона поврежденных карт имеют защиту чипов и PIN-кода, и данные, доступные для этих карт, не включают личные идентификационные коды и другие данные аутентификации, которые позволяют идентифицировать владельцев карт или делать покупки. Также в компании отметили, что около 105 тысяч карт, выпущенных за пределами Европейского Союза, без защиты от чипов и PIN-кодов, были скомпрометированы.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.
Выбор редакции
-
Непосредственных исполнителей заочно накажут, – политолог о сбитии "Боинга 777"сегодня, 15:12
-
Гривна показала существенные успехи относительно доллара на фоне остальных валют, – Bloombergсегодня, 14:29
-
В Киеве ромы поселились у вокзала, бьют прохожих и оставляют горы мусора: красноречивые фотосегодня, 13:20