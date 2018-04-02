В Британии испытали "беспилотный" поезд

В Великобритании запустили поезд, оборудованный автопилотом. Он прокатился по маршруту Питерборо – хоршо, а автопилот работал между станциями Сент-Панкрас и Блэкфрайерс.

Об этом сообщает Evening Standart.

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Поезда Class 700 Siemens будут проходить на расстоянии 100 метров друг от друга со скоростью около 30 миль в час (примерно 45 км/ч). В каждом составе будет по 12 вагонов общей вместимостью 1700 человек. Это поможет справиться с наплывом пассажиров, особенно в час пик. Возможно, вскоре технология будет внедрена и в остальной части страны.

Машинист в новом британском поезде

Стоит отметить, что железнодорожники, опасаясь возмущения пассажиров после инцидента с Uber в США, отметили, что машинист всегда будет находиться в кабине поезда. Водитель остается в кабине для проверки платформ и закрытия дверей и может вмешиваться в случае проблем безопасности. К концу следующего года через центральный Лондон будут курсировать 24 поезда Thameslink.

Система навигации имеет большой потенциал для междугородных рейсов. Особенно это касается наиболее загруженных маршрутов в Великобритании, где отпадет необходимость в дорогих инфраструктурных проектах по их модернизации,

– отметил главный инженер компании-разработчика Govia Thameslink Railway Джерри Макфадден.

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Отмечается, что работа над запуском беспилотного поезда заняла около 5 лет и стоила 7 миллиардов фунтов стерлингов (около 260 миллиардов гривен).