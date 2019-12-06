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      В центре Киева на женщину упала металлическая строительная конструкция: видео

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      В центре Киева на Крещатике на женщину упали строительные леса / Фейсбук-страница "Киев оперативный"

      В сердце Киева на Крещатике на женщин рухнули строительные леса. Одна из них успела отскочить, а вот другой повезло гораздо меньше.

      Соответствующее видео сейчас распрастраняется в сети. Как видно по кадрам, двое мужчин везли строительное оборудование, но не сумели с этим справиться должным образом. В итоге конструкция упала на одну из женщин, которые проходили мимо. "Киев Оперативный" сообщил, рабочие разрисовывали фасад здания.

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      По информации СМИ, потерпевшая получила травму головы – у нее оттуда начала течь кровь. Кроме того, передвигаться самостоятельно женщина не смогла. Сейчас она находится в больнице. Также медики ей диагностировали перелом лучевой кости.

      В центре Киева на женщину упал металлический строительный каркас: смотрите видео

      К слову, недавно в Таиланде на одном из ярмарок сломалась карусель. В результате, люди буквально повылетали из нее. К счастью, обошлось без жертв. Правда, несколько человек получили серьезные травмы.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Постраждалі Чрезвычайное происшествие Новости Киева
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