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      В день тишины перед выборами президента на улицах Украины развевается скрытая агитация: фотофакт

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      Скрытая политическая реклама в день тишины перед выборами президента Украины
      Скрытая политическая реклама в день тишины перед выборами президента Украины / Коллаж 24 канал

      Несмотря на то, что в полночь в Украине наступил день тишины, на улицах 30 марта в дальнейшем размещена предвыборная агитация и скрытая политическая реклама. Это запрещено законом, и все уличные рекламные площади должны были быть очищены от плакатов с фамилиями кандидатов в президенты и их фото.

      Несколько дней назад на многих билбордах и ситилайтах появилась реклама в виде лозунгов. Такая реклама не вспоминает о кандидатах, но стилизована под их агитацию, сообщает движение ЧЕСНО.

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      Так, утром 30 марта активисты обнаружили в Киеве несколько таких бордов. Они напоминают агитацию кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, но при этом не содержат выходных данных. Формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства.

      день тиші прихована передвиборча агітація Тимошенко вибори президента
      Реклама на Виноградаре в Киеве, которая напоминает агитацию​ Тимошенко//Фото: ЧЕСНО

      прихована політична агітація Зеленський день тиші

      прихована політична реклама день тиші вибори президента Зеленський
      Реклама в Киеве на улицах Порика и Маршала Гречка, которая напоминает агитацию Зеленского и его партии "Слуга народа"//Фото: ЧЕСНО

      прихована агітація реклама вибори день тиші Порошенко
      Реклама на улице Белицкой в Киеве, которая напоминает агитацию Порошенко / / ФОТО: честно

      Обычно схожая реклама размещена на тех же плоскостях, где до того была агитация кандидата в президенты.


      Было


      Стало


      Было


      Стало

      На некоторых площадях реклама Порошенко и Тимошенко висит еще с прошлого лета. Менялось только изображение, но на этих площадях не было никакой другой рекламы.

      Изменять изображения на билбордах перед самыми выборами первыми начали у Порошенко, отметил ведущий аналитик из партийных финансов движения ЧЕСНО Игорь Фещенко. Официальную маркированную рекламу "Кандидатов много – президент один" заменили на "Думай", выполненную в том же стиле, но уже без выходных данных. В этот же день на странице президента в Facebook начали распространять рамки для аватарок с тем же лозунгом, добавил Фещенко.

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      С рекламой Тимошенко такая же ситуация, говорят в ЧЕСНО. Политическую рекламу кандидатки "Украина выбирает изменения" заменили на "Змінюй" в том же стиле, но уже без исходных данных. Фещенко предполагает, что эту рекламу оплачивали не из избирательных фондов, поэтому происхождение денег и объем затрат на установку этой рекламы специально ко дню тишины и дня выборов – неизвестны.

      В день тишины традиционно можно встретить и прямую агитацию кандидатов в президенты. Это – нарушение избирательного законодательства. Пример – реклама кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского на Виноградаре в Киеве. Она не имеет выходных данных и размещена в неприспособленном для этого месте. Эту рекламу ко дню тишины должны были убрать коммунальщики.

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      політична реклама Кошулинського в день тиші перед виборами
      Политическая реклама Кошулинского//Фото: ЧЕСНО

      Похожие случаи журналисты зафиксировали в разных регионах. Например, борд, который зафиксировали в день тишины в Полтаве на улице Ивана Мазепы.

      Прихована передвиборча агітація

      А это рекламный борд вблизи центральной площади в Полтаве, стилизованный под агитацию Тимошенко.

      Какое наказание грозит нарушителям дня тишины?
      За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию простым украинцам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам – 850-1360 гривен. Но факт нарушения сначала надо доказать в суде. Если полиция выявляет нарушения, то составляет протокол, а тогда суд принимает решение. Но вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакаты имеют отношение к выборам.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Законодательство Нарушения на выборах
      Источник: 24 канал
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