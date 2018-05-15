13:59
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Google Chrome обнаружили расширение, которые незаконно собирали данные пользователей и майнили

196 Читати новину українською
В Google Chrome обнаружили расширение, которые незаконно собирали данные пользователей и майнили
В Google Chrome обнаружили расширение, которые незаконно собирали данные пользователей и майнили / Фото из свободных источников

Специалисты по безопасности обнаружили несанкционированный майнинг криптовалюты и кражу учетных данных через работу вредоносных расширений браузера Chrome без ведома пользователей. От хакерской атаки пострадали около 100 тысяч персональных компьютеров, на которые установили расширение через официальный магазин Google.

Об этом пишут "Новости ИТ".

Читайте также: Google представила способ, как решить главную проблему Chrome

Хакеры похитили данные учетной записи пользователей, установив майнер криптовалюти и мошеннические кликеры.

Сотрудники Radware утверждают, что с марта официально загружено семь таких дополнительных приложений. Группа безопасности Google прекратила работу пяти расширений, удалив их, а после данных от Radware еще двух. Причем одно из расширений было установлено в производственной компании, где хорошо защищенная сеть.

Вот семь расширений, наличие которых надо проверить у себя: Nigelify, PwnerLike, Alt-J, Fix-футляр, Divinity 2 Original Sin: Wiki Skill Popup, Keeprivate iHabno.

Теги: Техно Интернет Кибербезопасность Google Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук