В Google Chrome обнаружили расширение, которые незаконно собирали данные пользователей и майнили

Специалисты по безопасности обнаружили несанкционированный майнинг криптовалюты и кражу учетных данных через работу вредоносных расширений браузера Chrome без ведома пользователей. От хакерской атаки пострадали около 100 тысяч персональных компьютеров, на которые установили расширение через официальный магазин Google.

Об этом пишут "Новости ИТ".

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Хакеры похитили данные учетной записи пользователей, установив майнер криптовалюти и мошеннические кликеры.

Сотрудники Radware утверждают, что с марта официально загружено семь таких дополнительных приложений. Группа безопасности Google прекратила работу пяти расширений, удалив их, а после данных от Radware еще двух. Причем одно из расширений было установлено в производственной компании, где хорошо защищенная сеть.

Вот семь расширений, наличие которых надо проверить у себя: Nigelify, PwnerLike, Alt-J, Fix-футляр, Divinity 2 Original Sin: Wiki Skill Popup, Keeprivate iHabno.