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В Intel оправдали "самую большую" проблему MacBook Pro

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В Intel оправдали "самую большую" проблему MacBook Pro
В Intel оправдали "самую большую" проблему MacBook Pro / Фото из открытых источников

Как оказалось, проблема с производительностью новых MacBook Pro на самом деле является нормальной работой ноутбуков. По крайней мере, различные тесты подтвердили, что 15-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core i9 не может работать на максимуме своих возможностей, поэтому приходится сбрасывать частоты. В связи с этим новинка демонстрирует худшие результаты, чем прошлогодняя модель на Core i7.

Об этом сообщает 9to5mac.

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Оказывается, что с 2015 года Intel предоставляет OEM-производителям возможность самостоятельно управлять некоторыми параметрами чипсетов. В частности, компании могут регулировать тактовые частоты в режиме Turbo Boost для того, чтобы устройство оставалось прохладным во время работы. Как результат, два компьютера с полностью идентичными характеристиками могут иметь совершенно различную производительность, ведь все зависит от того, какую максимально допустимую температуру установил производитель.

Правда, между ограничениями режима Turbo Boost и снижением базовой частоты процессора, как в случае с новыми MacBook Pro, есть огромная разница. Сами производители утверждают, что невозможно предугадать, как именно пользователи будут нагружать устройство в реальности.

Забудьте о том, что Apple, Dell, HP или любой другой OEM-производитель не знает, какие рабочие нагрузки будут выполнять их клиенты. Крупные OEM-производители точно в курсе, что делают их профессиональные клиенты, потому что существует не так много высокопроизводительных приложений на рынке,
– отметил эксперт ExtremeTech Джоэл Хруска.

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Теги: Техно Гаджеты Apple ноутбук Intel
Источник: 24 Канал
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