В Испании начались досрочные выборы в парламент из-за бюджетного кризиса, четвертые за три года

Голосование на досрочных парламентских выборах стартовало в Испании в воскресенье, 28 апреля. Эти выборы станут четвертыми в стране за последние три года. Причина – бюджет Испании на текущий 2019 год до сих пор не одобрен.

28 апреля для выборов выбрали, чтобы голосование не совпало с испанскими местными выборами, а также выборами в Европарламент. А решение о проведении досрочных выборов приняли еще в середине февраля, когда испанский парламент отклонил проект бюджета правительства социалиста Педро Санчеса. Об этом сообщил Интерфакс.

Читайте также: В Испании досрочно распустят парламент: известна причина

Соперниками социалистов на выборах являются и либералы, и левые, и ультраправые, но основным конкурентом является правоцентристская "Народная партия" (всего в списке – 80 партий). Впрочем, эксперты считают, что выборы кризис не решат: выиграют опять социалисты, но достаточно голосов для большинства или сил сформировать коалицию они иметь не будут.

Что известно о выборах в Испании? В Испании парламент двухпалатный. Нижняя палата называется Конгресс, в нем – 350 депутатов. А 266 – в верхней палате, которая называется Сенат (впрочем, 28 апреля выбирать будут только 208 депутатов Сената). Срок полномочий избранников – четыре года. Выборы проходят в один тур, с 09:00 до 20:00, результаты должны объявить до 13 мая.

Политики надеются на испанских избирателей, которые еще не определились, за кого голосовать: таких больше трети из 37 миллионов испанцев, имеющих право голоса.

Имеют ли значение выборы в Испании для Украины? Частично. В случае победы партий, которые склонны прислушиваться к попыткам Каталонии получить независимость в международном сообществе испанцы могут прекратить высказываться в поддержку целостности Украины и деоккупации Донбасса и Крыма. Действующая испанская власть Украину в этих вопросах поддерживает.