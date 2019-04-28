У Іспанії почалися дострокові парламентські вибори через бюджетну кризу, четверті за три роки

Голосування на дострокових парламентських виборах стартувало в Іспанії у неділю, 28 квітня. Ці вибори стануть четвертими в країні за останні три роки. Причина – бюджет Іспанії на поточний 2019 рік досі не схвалено.

28 квітня для виборів обрали, щоб голосування не збіглося з іспанськими місцевими виборами, а також із виборами до Європарламенту. А рішення щодо проведення дострокових виборів прийняли ще у середині лютого, коли іспанський парламент відхилив проект бюджету уряду соціаліста Педро Санчеса. Про це повідомив Інтерфакс.

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Суперниками соціалістів на виборах є і ліберали, і ліві, і ультраправі, але основним конкурентом є правоцентристська "Народна партія" (загалом у списку – 80 партій). Утім, експерти вважають, що вибори кризи не вирішать: виграють знову соціалісти, але досить голосів для більшості чи снаги сформувати коаліцію вони не матимуть.

Що відомо про вибори в Іспанії? У Іспанії парламент двопалатний. Нижня палата називається Конгрес, у ньому – 350 депутатів. А 266 – у верхній палаті, яка називається Сенат (утім, 28 квітня обиратимуть лише 208 депутатів Сенату). Термін повноважень обранців – чотири роки. Вибори тривають в один тур, з 09:00 до 20:00, результати повинні оголосити до 13 травня.

Політики сподіваються на іспанських виборців, які ще не визначилися, за кого голосувати: такий понад третина із 37 мільйонів іспанців, які мають право голосу.

Чи мають значення вибори в Іспанії для України? Частково. У разі перемоги партій, які схильні прислухатися до намагань Каталонії здобути незалежність, у міжнародній спільноті іспанці можуть припинити висловлюватися на підтримку цілісності України та деокупації Донбасу й Криму. Чинна іспанська влада Україну у цих питаннях підтримує.