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      "В этой области много бандитов": что правительство сделало за 50 дней и как готовится к реформам

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      Готовят приватизацию 800 государственных предприятий
      Готовят приватизацию 800 государственных предприятий / Иллюстративное фото (pixabay)

      О приватизации первых 800 государственных предприятий, о рынке земли, рынке труда, изменениях в оборонке и даже о реформах спиртовой отрасли рассказал в фейсбуке министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

      Министр назвал два главных результата, по его мнению, работы правительства: начало реформы рынка земли и начало масштабной приватизации: "Передан законопроект в ВР по обращению земли. Сформирован перечень 800 предприятий на приватизацию".

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      Милованов добавил: "Важно: начата работа над созданием фонда национального богатства, который будет качественно управлять государственной собственностью".

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      ► Приватизация.

      По мнению министра, она нужна для того, чтобы "на госпредприятиях перестали воровать и появился настоящий хозяин".

      Сейчас в правительстве утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий.

      У государства должны остаться объекты, обеспечивающие его безопасность, которые являются естественными монополиями, имеют жизненно важное значение для общества и предприятия, чьи услуги или товары не могут выполняться рынком,
      – заметил при этом Милованов.

      Милованов
      Тимофей Милованов / Фото LIGA.net

      ► Земля.

      Министр написал: "О рынке земли, борьбе за права собственников земли и борьбе с коррупцией, с теневыми продажам и арендой государственной земли – знают все".

      Но многое делается в других направлениях. Например, началась реформа отрасли спирта. Подготовлен законопроект о демонополизации, а государственные спиртовые предприятия готовятся к приватизации. В этой области много бандитов и она должна быть реформирована,
      – добавил Милованов.

      ► Оборонка.

      Милованов отметил процесс обновления "Укроборонпрома".

      Зашла полностью новая команда. Ранее закрытое предприятие теперь будет проводить закупки открыто – с использованием ProZorro. О каждой закупке от 25 тысяч теперь можно будет узнать онлайн. Также обновляем кадры и разрабатываем стратегию развития отрасли,
      – пояснил Милованов.

      ► Рынок труда.

      По словам министра, уже готова "новая концепция, которая позволит людям гораздо лучше и быстрее искать работу, и получать лучшую работу с высокой зарплатой". Причем говорится и об обучении людей современным навыкам, которые востребованы на рынке труда.

      ► Интеллектуальная собственность

      Защиту прав интеллектуальной собственности Милованов назвал критически важным направлением.

      Перезагружаются соответствующие комиссии. Будет происходить реформа всей отрасли. Вскоре назначим советника, который будет вести эту реформу,
      – сказал министр.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Реформы Кабинет Министров Украины Тимофей Милованов Приватизация Укроборонпром
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