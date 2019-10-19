"В этой области много бандитов": что правительство сделало за 50 дней и как готовится к реформам

О приватизации первых 800 государственных предприятий, о рынке земли, рынке труда, изменениях в оборонке и даже о реформах спиртовой отрасли рассказал в фейсбуке министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Министр назвал два главных результата, по его мнению, работы правительства: начало реформы рынка земли и начало масштабной приватизации: "Передан законопроект в ВР по обращению земли. Сформирован перечень 800 предприятий на приватизацию".

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Милованов добавил: "Важно: начата работа над созданием фонда национального богатства, который будет качественно управлять государственной собственностью".

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► Приватизация.

По мнению министра, она нужна для того, чтобы "на госпредприятиях перестали воровать и появился настоящий хозяин".

Сейчас в правительстве утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий.

У государства должны остаться объекты, обеспечивающие его безопасность, которые являются естественными монополиями, имеют жизненно важное значение для общества и предприятия, чьи услуги или товары не могут выполняться рынком,

– заметил при этом Милованов.



Тимофей Милованов / Фото LIGA.net

► Земля.

Министр написал: "О рынке земли, борьбе за права собственников земли и борьбе с коррупцией, с теневыми продажам и арендой государственной земли – знают все".

Но многое делается в других направлениях. Например, началась реформа отрасли спирта. Подготовлен законопроект о демонополизации, а государственные спиртовые предприятия готовятся к приватизации. В этой области много бандитов и она должна быть реформирована,

– добавил Милованов.

► Оборонка.

Милованов отметил процесс обновления "Укроборонпрома".

Зашла полностью новая команда. Ранее закрытое предприятие теперь будет проводить закупки открыто – с использованием ProZorro. О каждой закупке от 25 тысяч теперь можно будет узнать онлайн. Также обновляем кадры и разрабатываем стратегию развития отрасли,

– пояснил Милованов.

► Рынок труда.

По словам министра, уже готова "новая концепция, которая позволит людям гораздо лучше и быстрее искать работу, и получать лучшую работу с высокой зарплатой". Причем говорится и об обучении людей современным навыкам, которые востребованы на рынке труда.

► Интеллектуальная собственность

Защиту прав интеллектуальной собственности Милованов назвал критически важным направлением.

Перезагружаются соответствующие комиссии. Будет происходить реформа всей отрасли. Вскоре назначим советника, который будет вести эту реформу,

– сказал министр.

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