В карманы не заглядываем, – Корниенко о слухах вокруг 60 тысяч долларов и подкупа "слуг народа"
В "Слуге народа" прокомментировали слухи относительно подкупа народных избранников этой фракции. Говорится о деньгах, которые якобы раздавали нардепам, чтобы те не голосовали за "антиколомойский" закон.
Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, назвал слухи о массированной покупке олигархами нардепов из "Слуги народа "несколько преувеличенными".
Советуем ознакомиться Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает
Он также отметил, что сегодня большинство депутатов голосовали за банковский закон.
В то же время, по словам Корниенко, во фракции есть группа депутатов, которые указывают на проблему неконституционности этого закона.
Если у кого-то есть конкретные факты, конкретные подозрения относительно подкупа депутатов, обращайтесь в НАБУ,
– сказал он.
Обратите внимание! "Антиколомойский" законопроект вместе с законопроектом О рынке земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине более 10 миллиардов долларов помощи. Украинская власть ожидает получить этот транш, чтобы как можно мягче пережить экономический кризис.
Что известно о так называемом "антиколомойском" законопроекте
- Закон так называют за то, что фактически он направлен на невозможность вернуть олигархом Игорем Коломойским национализированный Приватбанк. Сейчас он активно судится с государством из-за национализации. В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы уберечь банковскую систему Украины от краха.
- Тогда владельцы сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в Приватбанк более 100 миллиардов гривен.
- Рада сегодня одобрила в первом чтении этот законопроект.
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