В карманы не заглядываем, – Корниенко о слухах вокруг 60 тысяч долларов и подкупа "слуг народа"

В "Слуге народа" прокомментировали слухи относительно подкупа народных избранников этой фракции. Говорится о деньгах, которые якобы раздавали нардепам, чтобы те не голосовали за "антиколомойский" закон.

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, назвал слухи о массированной покупке олигархами нардепов из "Слуги народа "несколько преувеличенными".

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Он также отметил, что сегодня большинство депутатов голосовали за банковский закон.

В то же время, по словам Корниенко, во фракции есть группа депутатов, которые указывают на проблему неконституционности этого закона.

Если у кого-то есть конкретные факты, конкретные подозрения относительно подкупа депутатов, обращайтесь в НАБУ,

– сказал он.

Обратите внимание! "Антиколомойский" законопроект вместе с законопроектом О рынке земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине более 10 миллиардов долларов помощи. Украинская власть ожидает получить этот транш, чтобы как можно мягче пережить экономический кризис.

Что известно о так называемом "антиколомойском" законопроекте