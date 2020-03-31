В кишені не заглядаємо, – Корнієнко про чутки щодо 60 тисяч доларів і підкупу "слуг народу"

У "Слузі народу" прокоментували чутки щодо підкупу народних обранців цієї фракції. Мовиться про гроші, які нібито роздавали нардепам, щоб ті не голосували за "антиколомойський" закон.

Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, назвав чутки про масовану купівлю олігархами нардепів зі "Слуги народу" "трохи перебільшеними".

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Він також зауважив, що сьогодні більшість депутатів голосували за банківський закон.

Водночас, за словами Корнієнка, у фракції є група депутатів, які вказують на проблему неконституційності цього закону.

Якщо в когось є конкретні факти, чи конкретні підозри щодо підкупу депутатів, звертайтесь до НАБУ,

– сказав він.

Зверніть увагу! "Антиколомойський" законопроєкт разом із законопроєктом про ринок землі є ключовими вимогами МВФ для надання Україні понад 10 мільярдів доларів допомоги. Українська влада очікує отримати цей транш, щоб якомога м'якше пережити економічну кризу.

Що відомо про так званий "антиколомойський" законопроєкт