В КГГА баннер в поддержку Сенцова назвали "политической рекламой" и заставили снять

Представители управления рекламы КГГА требовали убрать баннер, который на Доме кино в Киеве, вывесили на поддержку украинского режиссера, заключенного в России Олега Сенцова.

О возмутительной ситуацию в своем Facebook сообщила журналистка Мария Старожицкая.

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Она написала, что управление рекламы КГГА обратилось с требованием снять только повешенный баннер в поддержку Сенцова на здании Дома кино в Киеве на улице Саксаганского.

По ее словам, даже пригрозили штрафом работникам Дома кино, а причиной такого решения назвали, якобы баннер – это не согласованная с КГГА "политическая реклама"

Активисты убрали баннер.

Однако через некоторое время Старожицкая обнародовала фото, на которых видно, что баннер в поддержку Сенцова снова висит на здании Дома кино в Киеве.

Напомним, 14 мая украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который находится в российском плену, объявил о начале бессрочной голодовки. Пленник Кремля требует отпустить на свободу всех незаконно удерживаемых в России украинцев. Акции в поддержку Сенцова по всему миру организуют неравнодушные художники и активисты.