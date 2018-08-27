В Киеве отметят лучших ритейлеров и девелоперов

14 сентября в Киеве в КВЦ Парковый Ассоциация ритейлеров Украины проведет торжественную церемонию награждения лучших компаний сферы ритейла и торговой недвижимости Retail & Development Business Awards 2018.

Премия вручается уже второй год подряд. Победители будут избираться голосованием экспертного совета (51%) и опросом других ритейлеров и девелоперов (49%).

В состав экспертного совета вошли владельцы успешных бизнесов, генеральные директора крупных розничных сетей, управляющие и коммерческие директора девелоперских компаний и представители крупнейших международных консалтинговых компаний.

В этом году лучшие из лучших будут награждены в 26 номинациях, из них 21-у награду получат ритейлеры и 5 – девелоперы.

В предыдущие годы побеждали такие компании, как Watsons, Цитрус, Золотой Век, Yves Rocher, Дом Игрушек, Сильпо, Adidas, Comfy, LC Waikiki и другие. Во время мероприятия гостей ждет комплексная развлекательная программа с праздничным банкетом.

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