В Киеве разъяренный отец изувечил внедорожник, который задел его ребенка

В Киеве внедорожник, выехав на тротуар, зацепил ребенка. В итоге отец несовершеннолетнего разбил в машине стекло.

По информации ресурса "Киев оперативный" инцидент произошел на улице Ларисы Руденко, 11.

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Журналисты пишут, что водитель Mitsubishi, с номерным знаком AA9729XH, решил проехать по троутуару, но немного не рассчитал и зацепил ребенка. Последний в настоящее время шла с отцом.

В итоге разъяренный мужчина разбил в машине стекло. Что касается состояния несовершеннолетнего, то с ним все в порядке. Как видно по фото, медики оказали ему всю необходимую помощь.

С малышом все хорошо, а вот со стеклом Mitsubishi – нет, потому что отец прощать такое не стал.

К слову, недавно в Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз наехал на мужчину, когда задним ходом заезжал во двор, в результате чего тот скончался. По словам свидетелей, погибший сидел на бордюре возле дома, а водитель грузовика остановился только тогда, когда услышал крик.