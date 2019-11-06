В Кремле назвали 2 условия для транзитного контракта с Украиной

У Российского "Газпрома" два условия для нового транзитного контракта: Украина должна отказаться от судебных исков и возобновить закупку газа РФ.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что важнейшая задача – это урегулирование споров между "Газпромом" и украинской стороной, сообщает пресс-служба "Газпрома".

Важно: Газпром официально отказался поставлять Украине газ

В РФ говорят, что это означает "взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон".

Заметим, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина не собирается "понять и простить" долг России. Речь идет о 22 миллиардах долларов – подробнее здесь.

Миллер также отметил об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

Кроме того, "Газпром" предлагает Украине возобновить прямые закупки российского газа до 2020 года и определить объемы таких закупок.

Миллер добавил, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора.

Если украинская сторона не успеет закончить эту работу до 1 января 2020 года, то "Газпром" готов к продолжению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий,

– сказал он.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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Как завершился второй этап переговоров по транзиту газа?

Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Однако в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.



Кроме того, Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", у которого такая же цель.