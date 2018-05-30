В медицинские и педагогические вузы в первую очередь будут зачислять желающих работать в селах

Кабинет Министров Украины определил, кого в первую очередь будут зачислять на бюджет в медицинских и педагогических вузах. Поступающие, которые заключат соглашение об отработке в селах или поселках городского типа, будут иметь такую льготу во время вступительной кампании.

Такое решением 30 мая принял Кабмин.

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В конце 2016 года парламент отменил принудительное трудоустройство выпускников медицинских вузов, ведь свободный выбор места дальнейшей работы – это их конституционное право. В то же время была предусмотрена возможность первоочередного зачисления в медицинские и педагогические университеты тех абитуриентов, которые сами захотят отработать в сельской местности,

– заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании правительства.

Отмечается, что абитуриентам, которые решат подписать соответствующее соглашение, надо будет отработать в сельской местности не менее трех лет. На этот период молодым специалистам бесплатно будут предоставлять жилье с оплатой отопления и освещения.

Прогнозируемую потребность в специалистах с высшим медицинским или педагогическим образованием в определенной местности будут определять исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Ежегодно до 1 февраля они будут подавать соответствующий список в ОГА, где до 1 марта будут объявлять конкурс на заключение сделок на отработку.

Соглашения с победителями будут подписывать до 30 мая. В итоге поступающие получают право на первоочередное зачисление, а работодатель – гарантию наличия специалиста по определенной специальности и уровнем высшего образования.

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По окончании обучения выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу. Если же выпускник откажется выполнять условия соглашения, ему нужно будет возместить средства, потраченные вузом на его подготовку.

В правительстве добавляют, что документ вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать начиная с вступительной кампании 2019.