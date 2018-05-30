17:10
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В медицинские и педагогические вузы в первую очередь будут зачислять желающих работать в селах

19 Читати новину українською
Стало известно, кого в первую очередь будут зачислять в медицинские и педагогические вузы
Стало известно, кого в первую очередь будут зачислять в медицинские и педагогические вузы / telegraf

Кабинет Министров Украины определил, кого в первую очередь будут зачислять на бюджет в медицинских и педагогических вузах. Поступающие, которые заключат соглашение об отработке в селах или поселках городского типа, будут иметь такую льготу во время вступительной кампании.

Такое решением 30 мая принял Кабмин.

Читайте также: Какие области Украины первые получат бесплатные наборы LEGO: в МОН озвучили список

В конце 2016 года парламент отменил принудительное трудоустройство выпускников медицинских вузов, ведь свободный выбор места дальнейшей работы – это их конституционное право. В то же время была предусмотрена возможность первоочередного зачисления в медицинские и педагогические университеты тех абитуриентов, которые сами захотят отработать в сельской местности,
– заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании правительства.

Отмечается, что абитуриентам, которые решат подписать соответствующее соглашение, надо будет отработать в сельской местности не менее трех лет. На этот период молодым специалистам бесплатно будут предоставлять жилье с оплатой отопления и освещения.

Прогнозируемую потребность в специалистах с высшим медицинским или педагогическим образованием в определенной местности будут определять исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Ежегодно до 1 февраля они будут подавать соответствующий список в ОГА, где до 1 марта будут объявлять конкурс на заключение сделок на отработку.

Соглашения с победителями будут подписывать до 30 мая. В итоге поступающие получают право на первоочередное зачисление, а работодатель – гарантию наличия специалиста по определенной специальности и уровнем высшего образования.

Читайте также: Как пример студенческого самоуправления может помочь изменить страну к лучшему

По окончании обучения выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу. Если же выпускник откажется выполнять условия соглашения, ему нужно будет возместить средства, потраченные вузом на его подготовку.

В правительстве добавляют, что документ вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать начиная с вступительной кампании 2019.

Теги: Новости Украины Новости политики студенты Министерство образования и науки Украины Кабинет Министров Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
сегодня, 17:01 Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
Семен Кабакаєв 201
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
сегодня, 16:02 Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
164
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
565
Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
сегодня, 15:11 Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
722
Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
сегодня, 15:01 Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
Альфред Кох 454
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук