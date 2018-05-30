У медичні та педагогічні виші першочергово зараховуватимуть охочих працювати в селах

Кабінет Міністрів України визначив, кого першочергово зараховуватимуть на бюджет у медичних та педагогічних вишах. Вступники, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, матимуть таку пільгу під час вступної кампанії.

Таке рішення 30 травня ухвалив Кабмін.

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Наприкінці 2016 парламент відмінив примусове працевлаштування випускників медичних вишів, адже вільний вибір місця подальшої роботи – це їхнє конституційне право. Водночас була передбачена можливість першочергового зарахування до медичних і педагогічних університетів тих вступників, які самі виявлять бажання відпрацювати в сільській місцевості,

– заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні уряду.

Зазначається, що вступникам, які вирішать підписати відповідну угоду, треба буде відпрацювати в сільській місцевості не менше трьох років. На цей період молодим фахівцям безкоштовно надаватимуть житло з оплатою опалення і освітлення.

Прогнозовану потребу в фахівцях з вищою медичною чи педагогічною освітою в певній місцевості визначатимуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Щороку до 1 лютого вони подаватимуть відповідний список до ОДА, де до 1 березня оголошуватимуть конкурс на укладення угод на відпрацювання.

Угоди з переможцями підписуватимуть до 30 травня. У підсумку вступники отримують право на першочергове зарахування, а роботодавець – гарантію наявності фахівця за визначеною спеціальністю та рівнем вищої освіти.

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Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу. Якщо ж випускник відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно буде відшкодувати кошти, витрачені вишем на його підготовку.

В уряді додають, що документ набере чинності 1 січня 2019 року й діятиме починаючи зі вступної кампанії 2019.