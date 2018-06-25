В Миргороде правоохранители обнаружили мужчину, который на своем дворе выращивал коноплю

Правоохранители обнаружили во дворе домашнего хозяйства 34 летнего миргородца участок, где он выращивал более 50 кустов конопли.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Полтавской области.

Читайте также: 19-летнему парню, который получал наркотики по почте, грозит 5 лет за решеткой

Отмечается, что в ходе проведения обыска сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения мужчиной больше 100 граммов высушенных верхушек растений и уже измельченного вещества, которое по внешним признакам похоже на наркотическое средство – каннабис. Правоохранители заметили, что мужчина выращивал наркосодержащее растение для собственных нужд.



Сотрудники полиции выявили больше 50 растений конопли

Изъятые растения конопли, сухие верхушки и вещество детективы направили на экспертное исследование,

– говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по фактам незаконного посева конопли и незаконного хранения наркотического средства без цели сбыта согласно части 1 статьи 310 и части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины.



В ходе обыска выявлен факт незаконного хранения 100 граммов высушенных верхушек

