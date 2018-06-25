14:18
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Миргороде правоохранители обнаружили мужчину, который на своем дворе выращивал коноплю

36 Читати новину українською
Полицейские Миргорода выявили факт выращивания и хранения конопли
Полицейские Миргорода выявили факт выращивания и хранения конопли / pl.npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили во дворе домашнего хозяйства 34 летнего миргородца участок, где он выращивал более 50 кустов конопли.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Полтавской области.

Читайте также: 19-летнему парню, который получал наркотики по почте, грозит 5 лет за решеткой

Отмечается, что в ходе проведения обыска сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения мужчиной больше 100 граммов высушенных верхушек растений и уже измельченного вещества, которое по внешним признакам похоже на наркотическое средство – каннабис. Правоохранители заметили, что мужчина выращивал наркосодержащее растение для собственных нужд.

наркотики, коноплі, миргород
Сотрудники полиции выявили больше 50 растений конопли

Изъятые растения конопли, сухие верхушки и вещество детективы направили на экспертное исследование,
– говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по фактам незаконного посева конопли и незаконного хранения наркотического средства без цели сбыта согласно части 1 статьи 310 и части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины.

коноплі, наркотики, миргород
В ходе обыска выявлен факт незаконного хранения 100 граммов высушенных верхушек 
 

Теги: Новости Украины Наркотики Новости Полтавы Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сегодня, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 11
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сегодня, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1021
Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
сегодня, 12:00 Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
93
Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
сегодня, 10:01 Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
147
В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
сегодня, 08:37 В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
Ольга Черненко 944
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук