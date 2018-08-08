В Нацкомиссии сообщили когда начнется внедрение услуг переноса мобильного номера

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения возможности переноса телефонных номеров в Украине.

Об этом регулятор сообщил на странице в Facebook.

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Отмечается, что создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнадзор" (Администратора ЦБД) должно состояться до 1 февраля 2019 года.

Поэтому начало внедрения услуг по переносу абонентских номеров запланировано на 1 мая 2019 года.

На заседании Рабочей группы НКРСИ по вопросам внедрения услуг по переносу абонентских номеров, которое состоялось 26 июля этого года с участием всех заинтересованных участников рынка телекоммуникаций, было завершено общественное обсуждение рассмотрения проекта решения НКРСИ,

– говорится в сообщении.

Проект акта направлен на согласование в заинтересованные государственные органы.