В Нацкомиссии сообщили когда начнется внедрение услуг переноса мобильного номера
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения возможности переноса телефонных номеров в Украине.
Об этом регулятор сообщил на странице в Facebook.
Читайте также: Смартфон Meizu 15 существенно подешевел после анонса новой версии
Отмечается, что создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнадзор" (Администратора ЦБД) должно состояться до 1 февраля 2019 года.
Поэтому начало внедрения услуг по переносу абонентских номеров запланировано на 1 мая 2019 года.
На заседании Рабочей группы НКРСИ по вопросам внедрения услуг по переносу абонентских номеров, которое состоялось 26 июля этого года с участием всех заинтересованных участников рынка телекоммуникаций, было завершено общественное обсуждение рассмотрения проекта решения НКРСИ,
– говорится в сообщении.
Проект акта направлен на согласование в заинтересованные государственные органы.
Выбор редакции
-
В Великобритании приветствовали санкции США против России из-за отравления Скрипалейсегодня, 00:59
-
США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей: заявление Госдепа8 августа, 22:53
-
"Нам не нужна лекция по истории Украины": стали известны детали слушания по делу Манафорта8 августа, 21:42