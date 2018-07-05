В Одессе пляжи превратились в "кладбище" водорослей: красноречивые фото

В Одессе бесплатные пляжи в исторической местности Аркадия покрылись огромным количеством водорослей, которые не только разлагаются на солнце, но и имеют весьма неприятный покушение.

Об этом сообщает Сайт города Одессы. Кроме того, ресурс обнародовал соответствующие фото.

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Отмечается, что много такой "морской растительности" накопилось между главным траверсом пляжа, слева от клуба "Ибица", и пляжным комплексом на сваях под клубом "Итака".



"Кучугуры" водорослей заполонили бесплатные пляжи Аркадии в Одессе

"Естественно, тонны отживших водорослей никто не убирает, и этот процесс не имеет большого смысла, поскольку множество водорослей накопилось под свайным пляжем. Большинство водорослей скопилось в воде, под берегом, что делает невозможным комфортное купание преимущественно для детей на небольшой глубине. С экологической точки зрения это также плохой процесс, поскольку из прибрежной зоны водоросли потребляют большое количество кислорода из воды, и начинается процесс их гниения и разложения", – подчеркивают журналисты.

Напомним, в той же Аркадии в Одессе на одном из пляжей прямо из-под воды начал бить большой серый гейзер из грязи. Произошло это из-за особенностей ливневой канализации.