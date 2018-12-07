В Одессе разгорелся скандал из-за российских качелей за 4,7 миллиона гривен

В центре Одессы установили качели с подсветкой, которые скорее всего приобретенные в РФ. Их стоимость составляет 4,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Думская".

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Качели с LED-освещением теперь украшают Греческую площадь и парк Шевченко в Одессе. Так, известно, что качели установили в рамках проекта Dreamland, который победил на конкурсе общественного бюджета. Интерактивные инсталляции должны установить также на улице Дерибасовской, Соборной и Театральной площади, в Аркадии и на набережной Ланжерона.

Стоимость работ составила 4,7 миллиона гривен.

В городском совете уверяют, что оборудование везли из Австралии. Однако одесские журналисты провели расследование и узнали, что вероятнее всего качели прибыли в Одессу из российского Санкт-Петербурга. Там их изготовлением занимается компания "Айра".

В каталоге "Айры" изображены такие же качели, как и те, которые появились в Одессе. Там еще говорится, что это – уникальная разработка российского предприятия. Поиск по Интернету, в том числе по фото, подтвердил: аналоги существуют, но выглядят они иначе. То есть у нас установили качели из РФ,

– пишут расследователи.

В издании добавляют, что весь этот проект изначально был засекречен. Закупку разделили на три "допороговых" части, чтобы не проводить тендер; техзадания и окончательной сметы в открытом доступе пока нет; договора с подрядчиком составляли максимально размыто.

Световые качели в Одессе

Специалисты считают, что город переплатил за современные качели по меньшей мере 40%.

Напомним, недавно в Виннице разгорелся скандал из-за названия вина. Так, представленный на одном из городских фестивалей алкогольный напиток, назвали "Небесная сотня".