В Одесской области женщина скупала голоса избирателей: ей грозит до 7 лет за решеткой

Жительницу Подольска Одесской области подозревают в подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов в округе. Местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт.

Вела свою "деятельность" подозреваемая в июле 2019 года во время внеочередных парламентских выборов, сообщает прокуратура Одесской области.

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За "правильное" голосование женщина предлагала избирателям вознаграждение в размере 1 тысячи гривен. В общем таким образом она успела "купить" голоса 16 избирателей.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым выплатили деньги. Согласно украинскому законодательству, за попытку подкупа избирателей подозреваемой грозит заключение на срок от 5 до 7 лет.

Говорится об округе №137 с центром в городе Подольск. Самая большая борьба в нем велась между самовыдвиженцами Алексеем Гончаренко, Леонидом Климовым и кандидатом от "Слуги народа" Александром Мукониным.

Победу с разницей в более 3,5 тысяч голосов праздновал экс-член фракции БПП в Верховной Раде Гончаренко. "Слуга народа" оказался на втором месте, а Климов – лишь третий.